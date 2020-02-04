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"الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:42 م
"الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى وزيرة الصحة مع فريق الحجر الصحى فى مطروح
كتب وليد عبد السلام

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نصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة الحرص على النظافة الشخصية مع الحفاظ على غسيل الأيدى بشكل مستدام وتطهيرها جيدا والبعد عن الزحام والتجمعات والأماكن التى تفتقد للتهوية الجيدة لتلافى أى عدوى محتملة للفيروسات بما فيها فيروس كورونا.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، ضرورة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد كما طالبت باستخدام المناديل عند السعال والعطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم غسل الأيدى جيدا.
 
وأوضحت وزارة الصحة أهمية تجنب الاحتكاك بالمشتبة فى إصابتهم بأى عدوى أو الأشخاص القادمين من دول ظهر بها المرض مشيرة إلى ضرورة  عدم استخدام أى ادوات شخصية غير خاصة بالشخص نفسة مهما كانت لافتة إلى ضرورة الإهتمام بالتغذية وممارسة الرياضة والنشاط البدنى والحصول على قسط من الراحة جيدا يوميا.
 
وطالبت وزارة الصحة بالحرص على ارتداء الكمامات وتنظيف اليد طوال اليوم كإجراء احترازى للحد من أى إصابات فيروسية.
 
كانت أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المخزن المصرى من "الكمامات" كاف تماماً ولا يوجد نقص، وهى من إنتاج مصرى خالص وباشتراطات من منظمة الصحة العالمية، موضحة أن هناك إنتاج واف وليس هناك نقص والزيادة فى الإنتاج تصدر للخارج وهذا شيء طبيعى.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد استقبلت المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، وتم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحى عليهم وفقا للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية، وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزيرة الصحة للقادمين من الصين أن الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أى أمراض وبائية أو معدية لمصر.

 


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