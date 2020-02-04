السيطرة على حريق بمصنع قها للأغذية ولا خسائر بالأرواح

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدينة بالقليوبية، على حريق شب فى مصنع قها للأغذية المحفوظة، حيث تم الدفع ب 4 سيارات إطفاء، لإخماد الحريق جرى تحرير محضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت المهندسة أمل فوزي مجاهد رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، أنها تلقت بلاغاً يفيد نشوب حريق بمصنع قها للأغذيه المحفوظة، فأنتلقت علي الفور لمكان الحادث وقامت بإبلاغ قوات الحماية المدنية وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء تابعين لوحدة إطفاء قها و طوخ وترسا.

وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بإحدى أبراج خزانات المياه وسعته 30م٣ وذلك أثناء أعمال صيانة به وتم السيطرة على الحريق ولا يوجد أي خسائر بالارواح.

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة عجوز سودانى الجنسية عثر على جثته داخل منزل بشبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فى حالة تحلل داخل أحد المنازل وانتقل على الفور العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبمناظرة الجثة تبين إنها لعجوز يدعى " ى م م " 65 سنة سودانى الجنسية ويقيم بمفرده داخل المنزل، وأن الجثة فى حالة تحلل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مجهولين قاموا بسرقة ماتور مياه من المجزر الحكومى الخاص بقرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ بسرقة ماتور الكهرباء الخاص بالمجزر الحكومى بقرية العمار الكبرى التابع لمجلس مدينة طوخ وانتقل النقيب حسام الحسينى رئيس المباحث وتم معاينة المكان وجارى ملاحقة المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.