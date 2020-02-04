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السيسى: أشكر بكل فخر القائمين على إعادة الصيادين المصريين باليمن

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:51 م
السيسى: أشكر بكل فخر القائمين على إعادة الصيادين المصريين باليمن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته وهو يتابع الجهود المكثفة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا فى دولة اليمن.

 

وكتب الحساب الرسمي للرئيس السيسى علي "تويتر": "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا فى دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضى المصرية ، فى إطار حرص الدولة على تأمين راعاياها بالداخل والخارج 

‏وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

 

 

م
 

 

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