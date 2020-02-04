السيسى: أشكر بكل فخر القائمين على إعادة الصيادين المصريين باليمن

كتب محمد الجالى

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته وهو يتابع الجهود المكثفة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا فى دولة اليمن.

وكتب الحساب الرسمي للرئيس السيسى علي "تويتر": "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا فى دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضى المصرية ، فى إطار حرص الدولة على تأمين راعاياها بالداخل والخارج

‏وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".



