السودان يشيد بدور الأمم المتحدة ويؤكد أهمية التنسيق حول نشاطاتها

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أشاد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، بالأدوار التي تقوم بها الأمم المتحدة في السودان، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والمتابعة والتقييم الدوري لهذه النشاطات.

جاء ذلك خلال لقاء قمر الدين، مع مدير منطقة إفريقيا بمكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة، منيارادزي تشينجي، والوفد المرافق له.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الثلاثاء ، أن اللقاء تناول نشاطات وبرامج الأمم المتحدة في إطار الإصلاحات المتعلقة بالأنشطة التنفيذية التنموية للأمم المتحدة على المستوى القطري، وكيفية مواءمتها للاستجابة للأولويات التنموية في السودان خلال الفترة الانتقالية، إضافة إلى مناقشة آليات المتابعة والتنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جهة اخرى قال عضو مجلس السيادة بالسودان ، حسن شيخ إدريس ، إن تحقيق السلام العادل والشامل وبسط الأمن والاستقرار من أولويات الحكومة الانتقالية، مؤكدا أن مؤسسات الحكم الانتقالي عازمة على تحقيقه .

جاء ذلك خلال حضور عضوي مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس، وصديق تاور اليوم ، الثلاثاء ، الجلسة الافتتاحية لملتقى السلام والأمن في السودان، الذي ينظمه مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية بالتعاون مع منظمة "كرامة".

وأكد إدريس أن مثل هذه الملتقيات تؤكد أن أهل وشباب وعلماء السودان يسعون بكل جد وإصرار لبسط الأمن والسلام في السودان، ووقف الحروب والاقتتال.

وأضاف أن ما يدور في /جوبا/ يجب ألا يقتصر على تحقيق السلام بين الفئات المتقاتلة فقط، بل لابد أن يكون خطوة لإعادة توحيد السودان، داعيا إلى تحقيق سلام شامل ومستدام.

ويتناول الملتقي عددا من الأوراق الداعمة لقضية السلام والاستقرار والتنمية، والمساهمة في الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل يخاطب الأزمة، خاصة بالمناطق التي تأثرت بالحروب والنزاعات.