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السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:21 م
السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا الأوضاع فى الصين - ارشيفية
كتب محسن البديوى

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أعلنت وزارة الصحة في السودان، الاشتباه فى إصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

 

وأفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن بكين قالت إن إجراءات الدول ضد الكورونا لا تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما أن دول العالم أفرطت في إجراءاتها ضدنا للحد من فيروس كورونا.

 

وفى سياق متصل، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الاثنين، ثانى حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة، وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعي البلاد للحد من تفشي المرض.

 

وقالت نانسي ميسونير، مديرة المركز الوطنى للتحصين وأمراض الجهاز التنفسى، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، "نتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر"، مؤكدة أن إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغ 11.

 

وكشفت ميسونير عن معلومات جديدة بشأن تطبيق إعلان رئاسي صدر يوم الجمعة حول تعليق دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ممن زاروا الصين خلال 14 يوما مضت، وكذلك عن خطط الحجر الصحي.

 

ويُستثنى من هذا القرار أفراد أسر المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، لكن سيتم إيداعهم الحجر الصحي لمدة 14 يوما إذا كانوا زاروا مدينة ووهان أو إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس.

 

وقالت وزارة الصحة الألمانية، إن وزراء الصحة بمجموعة الدول السبع الصناعية البارزة، اتفقوا على تنسيق استجابتهم في التعامل مع فيروس كورونا ، وذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين.وأضافت الوزارة ، أن الوزراء اتفقوا على تنسيق نهجهم إزاء اللوائح المتعلقة بالسفر والإجراءات الاحتياطية والأبحاث الخاصة بالفيروس الجديد والتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ومع الصين.


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