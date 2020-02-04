السلطات الصينية تضع "مصور الجثث" بمقاطعة ووهان فى حجر صحى عنوة

كتب محمد رضا

داهم رجال ملثمون ببزات بيضاء منزل رجل صينى فى ووهان، ووضعوه عنوة فى حجر صحى، بعد تصويره لجثث ضحايا فيروس كورونا الجديد، وحققت السلطات الصينية فورًا مع "فانج بين"، وهو مواطن صينى أقدم على تصوير جثث أشخاص متوفين من جراء فيروس كورونا الجديد، خلال زيارته لمستشفيات عمومية فى ووهان، مركز تفشى الوباء.

ونشر فانج فيديوهات لجولته بين جثث فيروس كورونا، حيث رصد 8 جثث فى غضون 5 دقائق داخل جولته فى إحدى المستشفيات، وفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، فيما اتهمت السلطات الصينية "فانج" بالحصول على مبالغ مالية من مؤسسات خارجية، لتصوير فيديوهات توثق الوباء فى الصين.



رجال ببزات بيضاء داهموا منزل فانج

وظهر فانج، فى إحدى الفيديوهات وهو يرصد رجلا يصرخ باكيا بجوار جثة: "لقد انتهى الأمر"، وعندما سأله "فانج"، عن هوية الشخص المتوفى بجواره، أجاب الرجل: "إنه أبى"، وقد اقتحم رجال ملثمون ببزات بيضاء منزل فانج، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية فى المنزل، قبل أن يأخذوه إلى مركز للشرطة، وذلك وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة الصينية، أعلنت، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا فى إقليم هوبى بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالى إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير، وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس فى هوبي، بؤرة تفشى المرض، ليصل العدد الإجمالى للمصابين فى الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين فى الصين إلى 19967 مصابا فى سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات فى العالم نحو 20155 شخصا.

يأتى هذا فى وقت تبذل فيه السلطات الصينية قصارى جهدها فى محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد، ومن ذلك حرصها على منع خروج المواطنين من منازلهم أو تجمعهم فى أى مقهى، وحظر لعب "الماجونج" ذات الشعبية الكبيرة فى الصين خارج المنازل.

وقد انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعى الصينى "ويبو"، ظهر فيه مجموعة من الأشخاص فى إحدى قرى مدينة تشنجدو الجنوبية الغربية يلعبون الماجونج ذات الشعبية الكبيرة فى الصين، وعندما رصدهم أحد المسؤولين بواسطة طائرة بدون طيار، طلب منهم من خلال مكبر صوت مغادرة المقهى على الفور، منوها أن لعب "الماجونج" خارج المنزل محظور بسبب الوباء المنتشر حاليًا، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ومنذ انتشار فيروس كورونا الجديد، تناشد الحكومة الصينية شعبها بضرورة البقاء فى المنزل ومحاولة تجنب أى تجمعات لمنع تفشى الفيروس على نطاق أوسع، حتى أنه تم إغلاق محلات ودور سينما ومطاعم فى بعض المناطق، وفرض حظر حقيقى على أكثر من 12 مدينة فى مقاطعة هوبى، بما فى ذلك مدينة ووهان حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

ونشرت السلطات الصينية مجموعة من الطائرات بدون طيار التى أصبحت وسيلة مهمة فى معركة التصدى لكورونا الجديد، وتجوب هذه الطائرات أنحاء البلاد لا سيما المناطق الأكثر تعرضا للعدوى، لرصد أى تجمع وسط انتشار وباء كورونا الجديد الذى أزهق أرواح أكثر من 425 شخصا حتى الآن، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص فى البر الصينى الرئيسى.