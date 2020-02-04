السفير المصرى أحمد فاروق يُقدم أوراق اعتماده للرئيس اليمنى

كتب: أحمد جمعة

قدَّم السفير أحمد فاروق، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرًا غير مُقيم لدى الجمهورية اليمنية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية.

ونقل السفير أحمد فاروق، خلال اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية للرئيس اليمني، مؤكدًا على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق في الظروف الدقيقة التي يمر بها حاليًا، بما يحفظ استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، مُعربًا عن حرص مصر على تقديم يد العون لليمن في مختلف المجالات، وآخرها قيام القاهرة باستقبال جسر جوي لنقل الحالات المرضية اليمنية للعلاج في مصر، انطلاقًا من الدور المصري الداعم لليمن.

من جانبه، طلب الرئيس هادي نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، مُعبرًا عن اعتزازه بالعلاقات المصرية اليمنية، ومُثمنًا موقف مصر المُساند للأمن القومي العربي في كافة القضايا، والحرص على مؤازرة اليمن في أزمته الحالية، فضلاً عن الإشادة بما تحظى به الجالية اليمنية المُقيمة في مصر من رعاية كريمة، وتطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة تعزيزًا لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.