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السفير الأمريكى يزور المتحف المصرى الكبير ويبدى إعجابه بالمشروع الضخم

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:22 م
السفير الأمريكى يزور المتحف المصرى الكبير ويبدى إعجابه بالمشروع الضخم السفير الأمريكى خلال جولته
كتبت آمال رسلان

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استقبل اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة السفير الأمريكى فى القاهرة چوناثان كوهين، والوفد المرافق له خلال زيارتهم بالمتحف المصرى الكبير.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحف المصرى الكبير فى "بوست" لها عبر صفحة الفيسبوك، "بدأت الزيارة بجولة داخل المعامل المتخصصة بمركز الترميم، والموقع الإنشائي، والبهو العظيم للمتحف المصرى الكبير، هذا وقد أبدى الوفد إعجابه البالغ بالجهود المبذولة، وانتظار اللحظة التاريخية لافتتاح هذا المشروع الضخم".

كان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير سيكون أسطوريا يبدأ من الهرم وينتهي بالمتحف الكبير، ويظهر معالم مصر كلها، مشيرًا إلى أن هذا الحفل سيكون ضخم جدًا، ويتم توجيه الدعوة فيه لكافة رؤساء وملوك العالم والشخصيات الفنية والرياضية البارزة فى العالم أجمع.

وذكر أن نسبة العمل بالمتحف تقدمت بشكل كبير، وتم نقل نحو 50 ألف قطعة أثرية إليه حتى هذه اللحظة، موضحًا أنه تم منع الزيارة من 5 يناير الحالي للمتحف حتى يكون هناك جزء من الغموض عند افتتاح المتحف، مؤكدًا أن سيناريو العرض المتحفي انتهى بالفعل، وجاري تركيب الفتارين، وتم وضع القطع الأثرية على الدرج العظيم، وتم نقل أكثر من 90% من القطع الأثرية لـ توت عنخ آمون، معلنًا افتتاح المتحف الكبير خلال الربع الأخير من 2020.

وفى سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم بإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير، ويهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف.

وقال عيسى زيدان المدير العام للشؤون التنفيذية لنقل الآثار، أن الافتتاح سيكون فى الربع الأخير من 2020، لافتا إلى أن المتحف الكبير استقبل حوالى 50 ألف قطعة أثرية حتى الآن، وتم الانتهاء من ترميم 47 ألف قطعة، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية تجاوزت الـ 95%..

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السفير الأمريكى

 
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زيارة السفير الامريكى

 

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داخل احد القاعات
 
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السفير الامريكى فى المتحف الكبير
 
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استقبال السفير الامريكى

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