السبت.. بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية وإجراءات احترازية لفيروس "كورونا"

الإسكندرية - أسماء على بدر - جاكلين منير

أكد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أن السبت القادم هو موعد بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى بجامعة الإسكندرية بكافة الكليات ولا يوجد تأجيل فى موعد الدراسة .

واتخذت جامعة الإسكندرية عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا خاصة بين الطلاب الأجانب المتواجدين بالكليات.

وفى هذا الإطار نظم مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بالجامعة TAFL center محاضرة إرشادية للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، شارك فيها 71 طالبا صينيا من طلاب المركز، وقام بإلقاء المحاضرة الإرشادية الدكتورة هالـة عبـد الـرؤوف أسـتاذ الميكروبيولوجى بالجامعـة، وأشرف علي اللقاء الدكتور أحمد رمضان أستاذ الصحة العامة بالجامعة، وقد تضمنت المحاضرة التدريب على الممارسات السليمة لإجراءات الوقاية من خلال فريـق عمـل مكـون مـن 9 أفـراد مـن الجامعـة قـاموا بتنفيـذ الشـق التطبيقـي مـع طـلاب مركـز تعلـيم اللغـة العربيـة للأجانـب من خلال مجموعـات صـغيرة تم خلالها الإجابـة علـى استفسارات الطــلاب، كمــا تــم خلال المحاضرة توزيــع عــدد مــن المطويــات الإرشــادية، ومستلزمات الوقاية كالكحول المطهر لليدين وأقنعة الجراحة.

كما أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن تشكيل لجنة لمتابعة انتشار فيروس كورونا الجديد بالتنسيق مع وزارة الصحة و مكتب منظمة الصحة العالمية بوزارة الصحة للمتابعة و التأكد من توافر أحدث المعلومات عن الوضع؛ وإجراء تقديرات المخاطر وتوفير الإرشادات والتوعية للسلطات الصحية بالجامعة و الطلاب، طبقا لتوصيات وزارة الصحة، بشأن اعراض المرض والترصد والفحص المختبري للحالات والوقاية من العدوى ومكافحتها والتدبير العلاجي، وذلك فى إطار استعدادات الجامعة للتعامل مع أية حالة لفيروس كورونا الذى ظهر مؤخراً بالصين، ولفت إلى أنه تم رفع حالة التأهب القصوى، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس.

وأوضح أن الجامعة قد شكلت لجنه برئاسة نائب رئيس جامعة الإسكندرية ومجموعة من المتخصصين وذوى الصلة لوضع خطة لمتابعة ومراقبة الحالة الصحية للمجتمع الجامعي بمجرد بدء الفصل الدراسي الثانى، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات على مدار الأسبوعين الماضيين.

كما أعلن أن الجامعة قامت برفع حالة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الرئيسى الجامعى لمواجهة أى حالات اشتباه بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع إدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية حيث تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية لمواجهة أى حالات اشتباه بفيروس كورونا ، وأعلن جابر عن تنظيم ندوات توعية للطلاب بجميع الكليات مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وبالنسبة للطلاب الوافدون من دولة الصين الدارسين بكليات ومراكز الجامعة المختلفة، واحتمال سفرهم وعودتهم من الصين، أوضح نائب رئيس الجامعة انه سيتم متابعتهم وفحصهم بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحى، وسيتم العزل الفورى لأى حالة يُشتبه فى إصابتها بالمرض، وقد أشار سيادته أنه قد تم حصر كافة المبعوثين والدارسين من جامعة الإسكندرية بالصين ويتم التواصل معهم للاطمئنان على أحوالهم وذويهم وكذلك التواصل المستمر مع السفارة المصرية بالصين ومكتب المستشار الثقافي لمعرفة ومتابعة الحالة أولاً بأول.

ومن جانبه أشار الدكتور وائل نبيل عبد السلام ، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، أنه تم عمل لجنة داخلية في كلية الطب لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالمستشفيات الجامعية ، وذلك بهدف رصد أى حالات مصابة بفيروس كورونا ومتابعتها ، وتم عمل جلسات توعية في جميع المستشفيات الجامعية عن طريق فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، وقال ان اللجنة المشكلة قامت بوضع خطة متكاملة للتعامل في حال رصد أى حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، معلنا أنه حتى الآن لم يتم رصد أى حالة داخل المستشفيات الجامعية مصابة بهذا الفيروس.

وفى نفس السياق، أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع الاجازات بجميع الادارات التابعة لقاع الطب الوقائى، وكذلك رفع درجة الاستعدادات والجاهزية و التأكد من سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول على مستوى المحافظة (جوية ، برية ، بحرية).

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية أنه تم منع الاجازات للعاملين و زيادة القوى البشرية بأقسام الحجر الصحى، وتدريب جميع العاملين بمستشفى الحميات على تشخيص الحالة والتأكد من توفير مستلزمات مكافحة العدوى (الكمامات و الجوانينيات و المواد المطهرة)، التأكد على تحفيز الأقسام العزل فى مستشفى الحميات بكافة المستلزمات الطبية والفريق الطبى المتخصص للتعامل مع الحالات ، تدريب فريق المعمل بمستشفى الحميات على التعامل مع عينات الحالات المشتبة بها، وطرق حفزها، نشر تعريف الحالة و الية الايداع الفورى لاى حالة ينطبق عليها تعريف الاشتباه بالمرض و تحويلها الى مستشفى الحميات حيث يتم التعامل مع الحالات.

وكذلك الفرز الصحى للركاب القادمين بوسائل النقل على الرحلات الاساسية أو الخاصة أو رحلات البضائع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من دولة الصين ، تطبيق الاجراءات القياسية القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبه بها ان وجدت ، الالتزام بتطهير وسيلة النقل حال وجود حالة كورونا مشتبه فيها على متنها.

وناشدت محافظة الاسكندرية المسافرين الى أى المناطق المتضررة بمراعاة الحد من المخاطر للاصابات و الالتهابات الجهاز التنفسى الحاد و نها تغطية الفم عند السعال أو العطس بمنديل ورقى ، غسل اليدين بالماء و الصابون ، تجنب مخالطة المصابين بالفيروس ، تجنب الاتصال المباشر مع الحيوانات فى البلدان التى ينتشر بها الفيروس " كورونا " المستجد.