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الزراعة: متابعة دورية لمحصول القمح والبنجر بمشروع المنيا لزيادة الإنتاج

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:41 م
الزراعة: متابعة دورية لمحصول القمح والبنجر بمشروع المنيا لزيادة الإنتاج زراعات القمح
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج والمدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، إن هناك متابعة دورية من قبل العاملين  بمشروع المنيا  للزراعات الشتوية  بالمشروع لزيادة الإنتاج،  مضيفا  أن يتم عرض تقرير  تفصيلى دوريا  على السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحالة المحاصيل  المشروع

يأتى ذلك  بعد عرض  الدكتور أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج والمدير التنفيذي لمشروع غرب غرب  المنيا ،  تقريرعلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يفيد بزراعة 3000 فدان من محصول البنجر هذا العام بالمشروع حيث تم التعاقد مع ثلاث شركات للسكر البنجر من أجل شراء المحصول، وزراعة 1000  فدان قمح وان حالة المحاصيل جيدة كما تم الانتهاء من إنشاء مخزن لمسلتزمات الإنتاج ومحطة للوقود للمعدت والسيارات الخاصة بالمشروع

وأضاف المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا ، في تصريحات  لـ" اليوم السابع"، أنه تم زيادة مساحة زراعة البنجر من 625 فدان العام الماضى إلى 3000 آلاف هذا العام بعد نجاح تجربته بمنطقة غرب المنيا وتحقيق انتاجية عالية تجاوزت 21 طن للفدان والجودة أكثر من 84% ونسبة السكر فى البنجر حوالى 23%.

الجدير بالذكر، أن  مشروع غرب غرب المنيا نواة لإقامة مجتمع جديد ومزرعة استرشادية للمستثمرين والشباب في هذه المنطقة الواعدة حيت تقع المساحة الاكبر لمشروع المليون ونصف المليون.

 كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قامت   بتجهيز الأرض  بمشروع غرب غرب المنيا ، وتوفير تقاوى القمح منذ بداية الزراعة  فى المشروع، حيث قال الدكتور أيمن عبد العال، مدير المشروع ، إنه  تم زراعة  محصول بنجر السكر  بمشروع المنيا، والوصول إلى المستهدف زراعة  من محصول البنجر قابلة  للزيادة الأعوام  المقبلة  ، موضحا أن التوسع فى زراعات البنجر بعد نجاح تسويق المحصول الموسم الماضى ، ونستهدف التوسع فى المساحات المنزرعة  من المحصول.


الزراعات الشتوية

مشروع المنيا

القمح

اخبار مصر

اخبار اليوم

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