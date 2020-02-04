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الرابحون والخاسرون فى يناير 2020..أفضل وأسوأ 10 أسهم بالبورصة المصرية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:00 ص
الرابحون والخاسرون فى يناير 2020..أفضل وأسوأ 10 أسهم بالبورصة المصرية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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احتل سوق الأسهم المصرية، المركز السادس من حيث الأداء بين الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط الشهر الماضى، حيث ارتفع مؤشر 30 EGX بنسبة 1.27% مقوما بالدولار الأمريكى مقابل +9.79% فى يناير 2019، ومن ناحية التقييم، كان السوق المصرى ثالث أرخص أسواق منطقة الشرق الأوسط بعد ُعمان، ودبى، بحلول نهاية يناير 2020، وفى الوقت نفسه، يتداول مؤشر 30 EGX  بخصم 30% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وبخصم 28% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق المبتدئة.
 

وننشر قائمة أعلى 10 أسهم صعوداً خلال شهر يناير:

1- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة نمو 58%.
 
2- المصرية للاتصالات بنسبة نمو 23%.
 
3- البنك المصرى لتنمية الصادرات بنسبة نمو 22%.
 
4- بنك فيصل الإسلامى المصرى بنسبة نمو 16%.
 
5- المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة نمو 13%.
 
6- العربية للأسمنت بنسبة نمو 12%.
 
7- الصناعات الكيماوية المصرية بنسبة نمو 11%.
 
8- جهينة للصناعات الغذائية بنسبة نمو 11%.
 
9- مصر للأسمنت-قنا بنسبة نمو 10%.
 
10- القاهرة للزيوت والصابون بنسبة نمو 10%.
 

وننشر قائمة أعلى 10 أسهم هبوطاً خلال شهر يناير:

1- أجواء للصناعات الغذائية بنسبة انخفاض 17%.
 
2- حديد عز بنسبة انخفاض 13%.
 
3- ابن سينا فارما بنسبة انخفاض 13%.
 
4- أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة انخفاض 12%.
 
5- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بنسبة انخفاض 12%.
 
6- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة انخفاض 11%.
 
7- أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة انخفاض 11%.
 
8- بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بنسبة انخفاض 11%.
 
9- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة انخفاض 10%.
 
10- المالية والصناعية المصرية بنسبة انخفاض 10%.
 
 
 
وحققت البورصة المصرية، أداءً ضعيفاً نسبياً خلال الشهر الأول من عام 2020 مقارنة بالمكاسب الكبيرة التى حققتها خلال نفس الشهر من عام 2019، بحسب تقرير لشركة شعاع.
 
وأنهت معظم قطاعات البورصة المصرية شهر يناير 2020 متراجعة، مما دفع البورصة المصرية لأن تكون ثالث أرخص الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط بعد أن كانت الرابعة بنهاية 2019.
 
وكان أداء قطاع الاتصالات مختلفاً تماماً عن باقى القطاعات بعد الإعلان عن إمكانية الاستحواذ على أصول فودافون مصر، يتداول المؤشر الرئيسى للبورصة بخصم كبير مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة ومؤشر MSCI للأسواق المبتدئة، فيما بدأ الأجانب والعرب العام 2020 كصافى بائعين، بينما كان المصريون صافى مشترين.
 
 
 

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