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الرئيس اللبنانى يعرب عن أمله أن يستعيد القطاع السياحى عافيته

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:20 م
الرئيس اللبنانى يعرب عن أمله أن يستعيد القطاع السياحى عافيته الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ

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أعرب الرئيس اللبناني ، ميشال عون، عن أمله في أن يستعيد القطاع السياحي في بلاده عافيته وتوازنه بعد زوال الأسباب التي أدت إلى تراجعه، وذلك جراء التطورات المتلاحقة التي يشهدها لبنان منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر من العام الماضي.

وقال عون- خلال استقباله وفدا من نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان- إن العائدات التي حققها القطاع السياحي اللبناني في غضون العام الماضي 2019 والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار، كان متوقعا أن ترتفع بصورة أكبر لتصل إلى 9 مليارات دولار، لولا الأحداث التي طرأت في أعقاب الاحتجاجات.

وأضاف: "الوضع السياحي الحالي تعرض لانتكاسة، وهناك صعوبة في جذب السياح إلى لبنان؛ نظرا للأوضاع الصعبة التي يمر بها، إضافة إلى سلوك بعض المندسين في التظاهرات الذين عمدوا إلى إثارة المشاكل والتعدي على القوى الأمنية والممتلكات العامة والخاصة، وقد تعاملت معهم القوى الأمنية كما يجب وفقا للقانون".

 

 


لبنان

الرئيس اللبنانى

ميشال عون

السياحة فى لبنان

احتجاجات لبنان

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