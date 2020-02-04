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الرئيس العراقى لقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكى: بغداد لن تكون ساحة للصراع

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:14 م
الرئيس العراقى لقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكى: بغداد لن تكون ساحة للصراع الرئيس العراقي يستقبل الجنرال الأمريكى
كتب: أحمد جمعة

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استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء ببغداد، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكى الجنرال كينيث ماكنزي، وأكد رئيس جمهورية العراق، خلال اللقاء، ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، والتنسيق والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن العراق لن يكون ساحة للصراع والتناحر الدولى و الإقليمى.

 

وأضاف الرئيس العراقى أننا نسعى لبناء علاقات جيدة مع الجميع، وليس لدينا مصلحة فى الانجرار لصراعات جانبية.

 

كما تم التباحث حول قرار مجلس النواب العراقى بانسحاب القوات الأجنبية، والتأكيد على أهمية احترام و تعزيز السيادة الوطنية للعراق وقراره الوطنى المستقل وحماية أمنه واستقراره.

 

بدوره أكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكى حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره.

 


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