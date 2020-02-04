الدولار الأسترالى واليوان يصعدان مع تحسن الإقبال على المخاطرة

رويترز

صعد الدولار الأسترالى وارتفع اليوان الصينى فى التعاملات الخارجية اليوم الثلاثاء مع تنامى الإقبال فى المخاطرة رغم أن تفشى فيروس كورونا فى الصين لا يزال يشكل تهديدا.

وارتفع الدولار الأسترالى 0.5% إلى 0.6725 دولار أمريكى مبتعدا عن أدنى مستوى فى عشرة أعوام ونصف العام البالغ 0.6670 دولار والذى لامسه فى أكتوبر، بعد أن أبقى بنك الاحتياطى الأسترالى (البنك المركزي) على سعر فائدته الرئيسية دون تغيير عند 0.75%.

وربح اليوان فى التعاملات الخارجية 0.3% ليسجل 6.9905 للدولار، مرتفعا من أدنى مستوى له فى شهر عند 7.0230 للدولار فى التعاملات الأوروبية أمس الاثنين.

وانخفضت عملات الملاذ الآمن، مثل الين اليابانى والفرنك السويسرى، بنحو 0.3% خلال الجلسة.

كما صعدت عملات أخرى منكشفة على التجارة، إذ ارتفعت الكرونة النرويجية 0.4% إلى 9.24 دولار وصعد الدولار النيوزيلندى 0.1 % إلى 0.6469 دولار أمريكي.

وقالت السلطات الصينية إنه عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بمعدل قياسى بلغ 64 حالة مقارنة مع اليوم السابق إلى 425 معظمها فى إقليم هوبي، وأصيب 3235 آخرون فى الصين ليصل إجمالى عدد المصابين إلى 20 ألفا و438.

وهوى الجنيه الاسترلينى إلى أدنى مستوياته فى نحو ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكى مسجلا 1.2955 دولار، مواصلا الخسائر التى تكبدها أمس الاثنين، وسط تجدد المخاوف من خروج فوضوى من الاتحاد الأوروبى بعد أن تبنى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون نبرة صارمة بشأن المحادثات التجارية مع الاتحاد.

وسجل الاسترلينى أدنى مستوى له خلال أسبوعين مقابل اليورو عند 85.21 بنس، واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.1059 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 97.882 بعد أن ربح 0.44 % يوم الاثنين، وهو أكبر ارتفاع هذا العام.