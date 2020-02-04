سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية العراقية: بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من ووهان

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:42 م
الخارجية العراقية: بدء عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من ووهان جهود صينية لمحاربة فيروس كورونا
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت السلطات العراقية منذ قليل فى عملية إجلاء الطلبة العراقيين مع عوائلهم من مدينة ووهان الصينية، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف.

فيما داهم رجال ملثمون ببزات بيضاء منزل رجل صينى فى ووهان، ووضعوه عنوة فى حجر صحى، بعد تصويره لجثث ضحايا فيروس كورونا الجديد، وحققت السلطات الصينية فورًا مع "فانج بين"، وهو مواطن صينى أقدم على تصوير جثث أشخاص متوفين من جراء فيروس كورونا الجديد، خلال زيارته لمستشفيات عمومية فى ووهان، مركز تفشى الوباء.

ونشر فانج فيديوهات لجولته بين جثث فيروس كورونا، حيث رصد 8 جثث فى غضون 5 دقائق داخل جولته فى إحدى المستشفيات، وفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، فيما اتهمت السلطات الصينية "فانج" بالحصول على مبالغ مالية من مؤسسات خارجية، لتصوير فيديوهات توثق الوباء فى الصين.

وكانت الحكومة الصينية، أعلنت، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا فى إقليم هوبى بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالى إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير، وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس فى هوبي، بؤرة تفشى المرض، ليصل العدد الإجمالى للمصابين فى الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين فى الصين إلى 19967 مصابا فى سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات فى العالم نحو 20155 شخصا.

 

يأتى هذا فى وقت تبذل فيه السلطات الصينية قصارى جهدها فى محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد، ومن ذلك حرصها على منع خروج المواطنين من منازلهم أو تجمعهم فى أى مقهى، وحظر لعب "الماجونج" ذات الشعبية الكبيرة فى الصين خارج المنازل.

 

وقد انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعى الصينى "ويبو"، ظهر فيه مجموعة من الأشخاص فى إحدى قرى مدينة تشنجدو الجنوبية الغربية يلعبون الماجونج ذات الشعبية الكبيرة فى الصين، وعندما رصدهم أحد المسؤولين بواسطة طائرة بدون طيار، طلب منهم من خلال مكبر صوت مغادرة المقهى على الفور، منوها أن لعب "الماجونج" خارج المنزل محظور بسبب الوباء المنتشر حاليًا، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

 

ومنذ انتشار فيروس كورونا الجديد، تناشد الحكومة الصينية شعبها بضرورة البقاء فى المنزل ومحاولة تجنب أى تجمعات لمنع تفشى الفيروس على نطاق أوسع، حتى أنه تم إغلاق محلات ودور سينما ومطاعم فى بعض المناطق، وفرض حظر حقيقى على أكثر من 12 مدينة فى مقاطعة هوبى، بما فى ذلك مدينة ووهان حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

 

ونشرت السلطات الصينية مجموعة من الطائرات بدون طيار التى أصبحت وسيلة مهمة فى معركة التصدى لكورونا الجديد، وتجوب هذه الطائرات أنحاء البلاد لا سيما المناطق الأكثر تعرضا للعدوى، لرصد أى تجمع وسط انتشار وباء كورونا الجديد الذى أزهق أرواح أكثر من 425 شخصا حتى الآن، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص فى البر الصينى الرئيسى.


العراق

اخبار العراق

اخبار ووهان

الخارجيه العراقيه

المتحدث باسم الخارجيه العراقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شوارع الصين بلا بشر بسبب تفشى فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:00 م

وزارة الصحة السودانية تعلن خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:15 م

هل تعالج المضادات الحيوية كورونا؟ خبراء يحسمون الجدل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:00 م

وزير خارجية بريطانيا يحث مواطنى بلاده على مغادرة الصين بسبب انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:28 م

بوتين: نأمل أن تثبت تدابير مكافحة فيروس "كورونا" فعاليتها فى أقرب وقت

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة