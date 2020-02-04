الجماعات الإرهابية تستهدف منشآت نفطية بريف حمص فى سوريا

دمشق(أ ش أ)

تعرضت محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص فى سوريا، اليوم الثلاثاء، لاعتداءات إرهابية بقذائف أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية، وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس على غانم - فى تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) - "إن الإرهابيين عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص، وعلى الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية وعناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها".

وأضاف أن الكوادر الفنية بدأت تقييم الأضرار وأعمال الصيانة للوحدات المتضررة.

من جانبه، قال غسان طراف مدير عام الشركة السورية للغاز، " تعرضت محطة غاز الريان لاعتداءات إرهابية بعدة قذائف ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بثلاث قذائف ومعمل غاز إيبلا بقذيفتين، ما أدى إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية" .

وأضاف أنه تمت السيطرة على الحرائق التي تسببت بها الاعتداءات الإرهابية، ويجرى تقييم الأضرار والبدء بإصلاحها وإعادتها كما كانت.

يذكر أن الجيش السورى، أعلن منتصف يناير الماضى، أن سلاح الجو الإسرائيلى هاجم قاعدة التيفور الجوية فى حمص وأسقط عدة صواريخ ولم تقع سوى خسائر مادية.

ونقلت قناة سكاى نيوز الاخبارية عن مصدر عسكرى، قوله إنه "قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي جديد على مطار الـ تي فور من اتجاه منطقة التنف، وعلى الفور تصدت وسائل دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عددا منها، في حين وصلت 4 صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات ".

وذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لضربات يحتمل أن طائرات مسيرة وصواريخ شنتها على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص.