التنمية المحلية: نسعى لوجود كوادر وقيادات مدربة ومؤهلة للعمل بالمحليات

كتب ــ على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كافة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية على مستوى الديوان العام للوزارة أو المحافظات، مؤكداً أهمية وجود كوادر وقيادات محلية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، جاء ذلك على هامش لقاء وزير التنمية المحلية، راهول كولشريشت سفير الهند بالقاهرة بحضور عدد من قيادات الوزارة والسفارة الهندية.

وأشاد شعراوى بمستوى التعاون بين الوزارة والجانب الهندى فيما يخص توفير المنح والدورات التدريبية للكوادر المحلية خلال الفترة الماضية فى عدد من المجالات التى تهتم بها الوزارة، خاصة دورة تنمية القدرات فى إدارة العملية الانتخابية والتي عقدت فى الهند فى الفترة من 17 إلي 29 نوفمبر 2019، وتم خلال اللقاء بحث تبادل الخبرات والتعاون بين المعاهد المتخصصة فى البلدين العاملة فى مجال التنمية المحلية، وخاصة بين معهد أحمد أباد للإدارة العليا ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى حرصه على زيادة المستفيدين من الدورات والمنح التدريبية خلال العام الجارى للكوادر المحلية، خاصة مع الدول الصديقة والشقيقة لمصر لإيجاد إدارة محلية قوية وفعالة وقوية وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال وكفء لكافة المواطنين .

وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء مع السفير الهندى على استمرار التواصل بين الوزارة والمسئولين بالسفارة الهندية بالقاهرة للبدء فى إجراءات تنفيذ التعاون فى المجالات التى تم بحثها خلال الاجتماع .

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه العاملين فى مبادرة صوتك مسموع، والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول رضا المواطن .