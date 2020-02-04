"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومى خلال الترم الثانى، وتسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة، بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسى، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى فيتم التأكيد على الاستمرار فى نظام التسجيل الإلكترونى مع متابعة التزام جميع المدارس.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه لابد من إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، وعدم بقائها داخل مكاتبها للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، كما شددت على ضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسى وإحكام الإشراف عليها، وحسن معاملة أولياء الأمور، وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزياراتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس مع الاعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمداخل المدارس، وحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2020/2019، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسى الثانى، وأن الدراسة فى موعدها الذى تم الإعلان عنه فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2019/2020 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.



وأوضحت الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.



وتهيب الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمى للوزارة.