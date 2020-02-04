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التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:13 ص
التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية على مستوى الجامعات الحكومية المختلفة ، وهى جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة بورسعيد وجامعة حلوان وجامعة بنى سويف، حيث ذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن القرارات الجمهورية تضمن تعيين:

الدكتور محمد سامي محمد عبدالصادق نائبًا لرئيس جامعة القاهرة للمجتمع والبيئة، وتعيين الدكتورة نسرين صلاح إبراهيم عميدًا لكلية الطب جامعة المنصورة، وتعيين الدكتور خالد صبري عبدالحليم سلامة  عميدًا لكلية الطب جامعة بورسعيد، والدكتور أسامة عزالدين إمام عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان، والدكتور عبداللاه سيد حسين عميدًا لكلية الزراعة  جامعة بني سويف.

على جانب آخر ، كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أكدت عدم صحة الشائعات والأخبار الكاذبة التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تأجيل الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2020/2019.

وأكدت الوزارة ،  أنه لا نيه لتأجيل الدراسة للفصل الدراسى الثانى، وأن الدراسة فى موعدها الذى تم الإعلان عنه فى الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020 يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير 2020.

وأوضحت الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس فى الترصد الوبائى، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفورى مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة  الطلاب.

وأهابت وزارة التعليم العالى بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

 


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