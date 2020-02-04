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التضامن: إنشاء وحدة مركزية لإدارة الحالة بالوزارة لدعم الأطفال وذوى الإعاقة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:23 م
التضامن: إنشاء وحدة مركزية لإدارة الحالة بالوزارة لدعم الأطفال وذوى الإعاقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قرار وزارى لإنشاء وحدة مركزية لإدارة الحالة بديوان عام الوزارة وتتبع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وتنشأ وحدة لإدارة الحالة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى التابعة للوزارة ووتبعها وحدة إدارة حالة فرعية بكل الإدارات الاجتماعية التابعة لكل مديرية.

جاء ذلك القرار بعد الإطلاع  على قانون الطفل وقانون الأشخاص من ذوى الإعاقة وعلى اللائحة النموذجية للحضانات الإيوائية للرعاية الاجتماعية للأطفال.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار، حيث يرافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.

يذكر أن  وزارة التضامن الاجتماعي  كانت قد استقبلت وفدا من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة فى اطار العلاقات المتميزة بين الدولتين وذلك للاطلاع على التجربة المصرية فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات فى هذا المجال.

واستعرضت زيارة الوفد الأردني الشقيق عدد من البرامج التى تنفذها الوزارة فى مجالات رعاية الطفولة والحضانات ومنظومة الاسر البديلة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وبرامج التمكين الاقتصادى للمرأة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

كان فى استقبال الوفد الأردنى بمقر ديوان عام الوزارة وفدا من مسئولى التضامن الاجتماعى الذين قاموا باستعراض سياسات واستراتيجيات عمل الوزارة، التى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030


التضامن

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