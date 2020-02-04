التصريح بدفن جثة ربة منزل توفيت إثر حريق بمنزلها ببنها وانتداب الأدلة الجنائية

القليوبية نفين طه

قرر المستشار موسي عبدالباري رئيس نيابة مركز بنها،باشراف المستشار علي حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها بالتصريح بدفن جثة ربه منزل لقيت مصرعها إثر حريق شب بمكسنها وذلك عقب مناظرة الجثة،كما أمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية لفحص المنزل المحترق لبيان سبب الحريق وكذلك تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والإستعلام عن حالة الزوج المصاب

وكان قد تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها،بنشوب حريق بقرية ورورة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها،بالأنتقال والفحص تبين مصرع ربه منزل تدعي ا.ع .ج ،واصابة زوجها ويدعي م.ا، عامل ،بأصابات بالغة بجسده ،اثر قيامهما بإشعال دفاية بمسكنهما من أجل التدفئة،تم نقل المتوفية والمصاب لمستشفي بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قرر محمد علام مدير نيابة شبين القناطر، بالتصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السائق المتسبب بالواقعة، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه إشارة من مستشفى شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة، إثر صدمه بلودر أثناء لهوه بالشارع بمنطقة عزبة أبو خضرة بمدينة شبين القناطر

تم نقل جثة الطفل لمستشفى شبين العام وضبط السائق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بتلقيه إشارة من مستشفي شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة إثر صدمه بلودر

بالانتقال والفحص تبين قيام سائق اللودر ويدعي عبدالله ا 33 سنة، بصدم الطفل أثناء لهوه أثناء قيامه بأعمال حفر، ولم يشاهد الطفل لعدم وجود إضاءة جيدة ما أدى إلى الاصطدام به وتهشيم رأسة ولقى مصرعه في الحال وتم نقله للمستشفي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5242 جنح مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.