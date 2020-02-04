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البرهان: اجتماعى مع نتنياهو يهدف لتحقيق المصالح العليا للأمن الوطنى السودانى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:19 م
البرهان: اجتماعى مع نتنياهو يهدف لتحقيق المصالح العليا للأمن الوطنى السودانى عبد الفتاح البرهان
كتب: أحمد جمعة

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أكد رئيس المجلس السيادى السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، عقده لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى أوغندا.

 

وقال البرهان فى بيان صحفى نشره المكتب الاعلامى للمجلس السيادى السودانى إن اللقاء يعد خطوة من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطنى السودانى، وتحقيق المصالح العليا للشعب السودانى.


وأكد البرهان على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، مؤكدا على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية .

 

كان مسؤول إسرائيلي كبير قد أكد الاثنين أن "إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة السوداني ، خلال زيارة لأوغندا."وأوضحت الوكالة الدولية أن المسؤول الإسرائيلى أضاف في بيان "يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".

 

 
من جهة أخرى، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وذكر مجلس السيادة السوداني، ، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا - في اتصال هاتفي أمس الأحد ، البرهان إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

 

ورحب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.

 

 

 


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