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البحرين تؤكد عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:14 ص
البحرين تؤكد عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أكدت مملكة البحرين اليوم أنه لم يتم إلى الآن تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة .

ونفت وزارة الصحة - في بيان بثته وكالة أنباء البحرين - ما تم نشره في أحد الصحف المحلية الأجنبية حول اشتباه إصابة طالبين عائدين من ووهان الصينية بفيروس كورونا المستجد، داعية إلى ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها تواصل مراقبة انتشار الفيروس في العالم، واتخذت عددا من التدابير الاحترازية بما في ذلك الفحص في المنافذ الرئيسية للبحرين.

كما أكدت أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات الوقائية تماشيًا مع الإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمراكز العالمية الرئيسية لمكافحة الأمراض.

ومع تفشي فيروس "كورونا" بشكل مخيف داخل وخارج الصين واكتشاف العديد من الإصابات في بعض البلاد حول العالم، أجبر هذا الفيروس العديد من الهيئات الرياضية الدولية على رأسها اللجنة الأولمبية الدولية، على اتخاذ عدة قرارات تتعلق بالتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التى تنطلق خلال الفترة من 24 يوليو حتى 9 أغسطس ويتبقى على انطلاقها 171 يوما فقط.

قرر الاتحاد الصينى لكرة القدم تجميد نشاط كرة القدم فى الصين لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا فى البلاد خلال الأيام الماضية، وأعلن الاتحاد الصينى فى بيان رسمى تأجيل مباريات الدورى الصينى بمختلف درجاته إلى أجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية.

أضاف البيان الصادر عن الاتحاد الصينى لكرة القدم أنهم سيحددون مواعيد المناسبات الرسمية فى وقت لاحق، مع الأخذ فى الاعتبار لكل التدابير الأمنية والصحية.

 

 


البحرين

فيروس كورونا

البحرين تنفى وجود كورونا

الصين

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