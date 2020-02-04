الاتحاد الأوروبى يعد باستراتيجية جديدة لمكافحة السرطان

رويترز

قالت أورسولا فون دير ليين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي ، اليوم الثلاثاء ، إن المفوضية ستعرض استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان بحلول نهاية العام. وتحدثت فون دير ليين، التي فقدت شقيقتها الصغيرة بسبب المرض، أمام البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء.

وتقدر المفوضية تبعات السرطان على الاقتصاد في أوروبا تتجاوز 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) سنويا وقالت إنه إذا لم تتخذ إجراءات إضافية ستزيد حالات الإصابة بالسرطان في الاتحاد الأوروبي إلى مثليها خلال 15 عاما لتصيب 40 بالمائة من السكان.

وقالت المفوضية إن الخطة الجديدة ستقترح إجراءات تتراوح بين تغيير نمط الحياة ومكافحة التلوث والتطعيمات وتحسين التشخيص. وستحظى الوقاية بالأولوية الأولى لأن 40 بالمائة من حالات الإصابة تنتج عن أسباب يمكن تجنبها.

وأشارت فون دير ليين إلى أن أحدث خطة للاتحاد الأوروبي للوقاية من مرض السرطان ورصده تم إعدادها قبل 30 عاما. والسرطان تعبير يشمل أكثر من 200 مرض.

وأضافت في مؤتمر صحفي في بروكسل "العالم تغير. أوروبا تغيرت. ومن المحزن أن عدد الحالات في ازدياد".

ويتم تشخيص حالة إصابة جديدة بالسرطان في الاتحاد الأوروبي كل تسع ثوان ويودي السرطان بحياة 1.3 مليون شخص سنويا في دول الاتحاد وفقا لبيانات هيئة يوروستات لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.