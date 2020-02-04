سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الاتحاد الأوروبى يعد باستراتيجية جديدة لمكافحة السرطان

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:31 م
الاتحاد الأوروبى يعد باستراتيجية جديدة لمكافحة السرطان السرطان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت أورسولا فون دير ليين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي ، اليوم الثلاثاء ، إن المفوضية ستعرض استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان بحلول نهاية العام. وتحدثت فون دير ليين، التي فقدت شقيقتها الصغيرة بسبب المرض، أمام البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء.

 

وتقدر المفوضية تبعات السرطان على الاقتصاد في أوروبا تتجاوز 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) سنويا وقالت إنه إذا لم تتخذ إجراءات إضافية ستزيد حالات الإصابة بالسرطان في الاتحاد الأوروبي إلى مثليها خلال 15 عاما لتصيب 40 بالمائة من السكان.

 

وقالت المفوضية إن الخطة الجديدة ستقترح إجراءات تتراوح بين تغيير نمط الحياة ومكافحة التلوث والتطعيمات وتحسين التشخيص. وستحظى الوقاية بالأولوية الأولى لأن 40 بالمائة من حالات الإصابة تنتج عن أسباب يمكن تجنبها.

 

وأشارت فون دير ليين إلى أن أحدث خطة للاتحاد الأوروبي للوقاية من مرض السرطان ورصده تم إعدادها قبل 30 عاما. والسرطان تعبير يشمل أكثر من 200 مرض.

 

وأضافت في مؤتمر صحفي في بروكسل "العالم تغير. أوروبا تغيرت. ومن المحزن أن عدد الحالات في ازدياد".

 

ويتم تشخيص حالة إصابة جديدة بالسرطان في الاتحاد الأوروبي كل تسع ثوان ويودي السرطان بحياة 1.3 مليون شخص سنويا في دول الاتحاد وفقا لبيانات هيئة يوروستات لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.

 

 


الاتحاد الاوروبى

السرطان

البرلمان الاوروبى

اوروبا

مرض السرطان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة