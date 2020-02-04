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الأمم المتحدة تهنئ محمود محيى الدين لتعيينه مبعوثا أمميا لتمويل خطة 2030

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:28 م
الأمم المتحدة تهنئ محمود محيى الدين لتعيينه مبعوثا أمميا لتمويل خطة 2030 محمود محيي الدين
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الثلاثاء، تعيين المصرى محمود محيي الدين مبعوثا خاصا لتمويل خطة عام 2030.

وقدم مركز الأمم المتحدة للإعلام على صفحته بواقع التواصل الاجتماعى، التهانى لمحمود محيى الدين بمناسبة تعيينه.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن المبعوث الخاص لتمويل خطة 2030، على القضايا العالمية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالتمويل العام ودعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لتمويل خطة عام 2030 على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وذلك بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

كما سيعمل المبعوث الخاص على أن يكون هناك عمل جماعي من جانب وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاعات الخاصة في البلدان الأعضاء وذلك لزيادة التمويل لجدول أعمال عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الحواجز والتحديات التي تقيد التمويل العام للتنمية المستدامة.

وأضاف البيان إن المبعوث الخاص، سيعمل عن كثب مع المبعوث الخاص للعمل المناخي وتمويل المناخ، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وإداراتها ذات الصلة.

تعيين محمود محيي الدين مبعوثا خاصا لتمويل خطة عام 2030
تعيين محمود محيي الدين مبعوثا خاصا لتمويل خطة عام 2030

 


محمود محيي الدين

تعيين محمود محيي الدين

الامم المتحدة

التنمية المستدامة

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