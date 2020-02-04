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الأعلى للإعلام: سنتخذ إجراءات ضد المخالفين للبيانات الرسمية بشأن "كورونا"

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:39 م
الأعلى للإعلام: سنتخذ إجراءات ضد المخالفين للبيانات الرسمية بشأن "كورونا" مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد

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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، ضرورة التزام جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عند نشر أو بث أى مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس كورونا فى مصر. 

 

وأضاف المجلس فى بيان له، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك، مشيرا إلى أن المعايير المهنية للإعلام تحظر تمامًا على أى صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى نشر أو بث أى مواد تتعلق بحدوث أوبئة إلا بمعرفة الجهات المختصة.

 

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان المجلس تتابع مدى التزام الوسائل المختلفة بالقواعد المهنية.

 

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، علق من قبل على الصورة المتداولة لوزير الصحة على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى ترتدى كمامة بشكل خاطئ، قائلا أن صور الوزيرة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين، مؤكدا أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة.

 

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل عودة عدد من المصريين المقيمين فى الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن الطائرة هبطت فى مطار العلمين أمس الاثنين، حيث استقبلت وزيرة الصحة العائدين برفقة فريق من الحجر الصحى والطب الوقائى، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات طبية لمدة 3 ساعات للعائدين من الصين، حيث يتجهون الآن إلى مقر الحجر الصحى.

 

وأكمل: "الطائرة القادمة من الصين كانت تحمل 3 سيدات حوامل من بينهن واحدة وضعت قبل إقلاع الطائرة من الصين".

 


المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

وزارة الصحة

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