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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:51 م
خالد صلاح
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الأسهم الأوروبية ترتفع فى التعاملات المبكرة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:42 م
الأسهم الأوروبية ترتفع فى التعاملات المبكرة الأسهم الأوروبية
رويترز

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فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الثلاثاء، لتواصل التعافي بعد عمليات بيع كثيفة شهدتها الأسبوع الماضي جراء مخاوف بشأن تفشي فيروس في الصين وقاد المكاسب قطاع الموارد الأساسية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.6% بعدما سجل ارتفاعا طفيفا أمس متعافيا من أسوأ أسبوع في ستة أشهر.

وارتفعت أسواق الاسهم في آسيا لاسيما الصين بعد هبوط حاد أمس الاثنين رغم أن من المتوقع أن تؤثر الأنباء الخاصة بفيروس كورونا على الأسواق في المدى القريب.

وسجل قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم عددا من شركات التعدين التي تركز على الصين، أفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في نطاق الاتحاد الأوروبي وأضاف نحو 1.5%.

وارتفعت الأسهم الألمانية حوالي 0.7% بعدما أشارت بيانات يوم الاثنين لقدر من التعافي للقطاع الصناعي المعتل ولكن التباطؤ الاقتصادي في الصين من المرجح أن يضيف مزيدا من الضغط.


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