الأرصاد: طقس غير مستقر يبدأ غدا حتى الأحد.. رياح تصل للعاصفة وارتفاع 4 درجات

كتب محمود راغب

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من غدا الأربعاء 5 فبراير الجارى وحتى الأحد 9 فبراير، حيث كشفت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية إعتبارا من يوم الأربعاء 5 فبراير وحتى يوم الأحد 9 فبراير.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والاتربه قد تصل لحد العاصفه على بعض المناطق المكشوفه وتؤدي الى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وكشفت هيئة الأرصاد أنه سيصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحراره عن المعدل الطبيعى على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات يومى الأربعاء والخميس، اعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومتوقع أن تسقط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الغربيه يوم الأربعاء وتمتد اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السوحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجة البحرى، وتكون متوسطة الشدة على باقى محافظات الوجة البحرى.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع يومى الأربعاء والخميس أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والاتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحراره عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات، وإعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، والفرصه مهيأة لسقوط الأمطار اعتبارا من يوم الجمعة وحتي يوم الأحد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة .

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يومى الأربعاء والخميس:

القاهرة العظمى 22-23 الصغرى 12-13 الوجه البحري العظمى 21-22 الصغرى 11-12 السواحل الشمالية العظمى 22-23 الصغرى11-12 جنوب سيناء العظمى 24-25 الصغرى 13-14

شمال الصعيد العظمى 22-24 الصغرى 9-10

جنوب الصعيد العظمى 24-25 الصغرى 11-12