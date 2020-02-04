الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد مع رياح مثيرة للرمال والأتربة

كتب سمير حسنى

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة، بدءًا من غدِ الأربعاء، وتستمر لبعد غد الخميس بمقدار درجة أو اثنتين عن المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام ، مع رياح مثيرة للرمال والأتربة، مشيرا إلى استقرار الأحوال الجوية نهارً مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري اليوم الثلاثاء، إن هناك هدوءًا فى سرعات الرياح مع فرص تكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتسود شبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا ووتسود شبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات.