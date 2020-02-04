اطمن على نفسك.. تحليل الكالسيتونين لتشخيص سرطان الغدة الدرقية

كتبت فاطمة خليل

الكالسيتونين من الهرمونات الهامة التى تصنعها الغدة الدرقية فى الدم، ومن خلال تحليل الكالسيتونين نتعرف على نسبة هذا الهرمون فى الدم، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل الكالسيتونين لتشخيص سرطان الغدة الدرقية، وفقاً لموقع " urmc".



تحليل الكالسيتونين

أهمية اختبار الكالسيتونين فى الدم



قد تحتاج إلى هذا اختبار الكالسيتونين إذا كان لديك أعراض سرطان الغدة الدرقية النخاعي، وتشمل هذه الألم أو التورم في رقبتك.

إذا تم تشخيصك بسرطان الغدة الدرقية، فيمكن للطبيب استخدام هذا الاختبار لمعرفة مدى نجاح علاج السرطان، قد يستخدم هذا الاختبار أيضًا للتحقق مما إذا كان السرطان قد عاد.

يستخدم هذا الاختبار أيضًا كاختبار فحص للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من سرطان الغدة الدرقية النخاعي.

يتيح لك الفحص معرفة المزيد عن خطر الإصابة بالسرطان.

يتيح لك معرفة ما إذا كان يجب عليك اتخاذ خطوات إضافية، فإذا تم العثور على السرطان في وقت مبكر، جعل ذلك فرصك أفضل في البقاء على قيد الحياة.

قد يطلب الطبيب هذا الاختبار أيضًا إذا اعتقد أن لديك تضخم خلايا C، هذا هو مرض الغدة الدرقية الحميد الذي ينتشر من خلال الوراثة.

ما الاختبارات الأخرى التي يمكن إجرائها مع هذا الاختبار؟



قد يكون لديك أيضًا فحص دم لقياس كمية الكالسيوم في دمك، ومن المحتمل أن يكون لدى الأشخاص المصابين بسرطان الغدة الدرقية النخاعي مستويات عالية من البروتين يسمى المستضد السرطاني الدماغي (CEA) في دمائهم لتشخيص هذا السرطان.



تحليل

نتائج اختبار الكالسيتونين فى الدم



قد تختلف نتائج الاختبار حسب العمر والجنس والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى

يتم قياس الكالسيتونين بالبيكوجرامات لكل مليلتر (pg / mL). النتائج الطبيعية هي:

19 جزء من الجرام / مل أو أقل للرجال

14 جزء من الجرام / مل أو أقل للنساء

قد تعني المستويات العالية من الكالسيتونين أن لديك سرطان الغدة الدرقية النخاعي أو أن السرطان قد عاد.

المستويات المنخفضة تعني انكماش الورم.

إن الإصابة بسرطان الثدي أو الرئة أو البنكرياس يمكن أن ترفع المستويات هذا الهرمون.