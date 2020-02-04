سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: ارتفاع شعبية ترامب إلى أعلى مستوياته منذ توليه الرئاسة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:34 م
استطلاع: ارتفاع شعبية ترامب إلى أعلى مستوياته منذ توليه الرئاسة ترامب
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  
كشف استطلاع حديث للرأي عن ارتفاع معدل الرضا الشعبي عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أعلى مستوياته منذ توليه الرئاسة في عام 2017.
وأشار الاستطلاع، الذي أجراه معهد جالوب الأمريكي للأبحاث الميدانية، ونشر نتائجه اليوم الثلاثاء، إلى أن مستوى رضا الأمريكيين عن أداء ترامب الوظيفي ارتفع إلى 49% ، بزيادة 4 نقاط عن مستواه في الشهر الماضي والذي كان 45%.
من جهة أخرى، بلغ مستوى عدم الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي 50%، وفقًا لهذا الاستطلاع، وهناك 1% أحجموا عن الإدلاء بآرائهم.
وزادت شعبية ترامب بسبب تزايد معدل تأييده بين كل من أنصاره الجمهوريين ومن المستقلين، حيث وصل حجم رضا الناخبين من الحزب الجمهوري 94% بزيادة 6% عن استطلاع سابق أجري أوائل يناير الماضي، كما بلغ هذا المعدل 42% بين المستقلين بزيادة 5% عن مستواه السابق.
كما أظهر الاستطلاع أن 52% من الأمريكيين يؤيدون تبرئة ترامب في محاكمة العزل بمجلس الشيوخ بينما يرى 46% ضرورة إدانته وعزله من منصبه.
وعزت مؤسسة جالوب زيادة شعبية ترامب إلى عوامل أخرى من بينها الضربة العسكرية الأمريكية ضد إيران والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني حيث أعرب 53% عن مساندته لها بينما رفضها 45%.
وصعد حجم الثقة في الاقتصاد الأمريكي وأيد 63% من المشاركين في الاستطلاع أسلوب إدارة ترامب للاقتصاد بزيادة 6% عن استطلاع سابق أجري في نوفمبر الماضي كما يعد أعلى مستوى للثقة عن أي رئيس منذ الرئيس جورج بوش الإبن.

 


دونالد ترامب

مجلس الشيوخ

مؤسسة جالوب

جورج بوش الإبن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصطفى الفقى: خطة ترامب للسلام محاول لتصفية للقضية الفلسطينية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:02 م

"CNN": ترامب سيستخدم فوضى "أيوا" كسلاح ضد الديمقراطيين

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:58 م

الصحف العالمية: سيناتور أمريكى يتهم الصين بتطوير فيروس كورونا كسلاح بيولوجي..ترامب سيستخدم فوضى أيوا كسلاح ضد الديمقراطيين فى الانتخابات..بريطانيا تعتزم تطبيق قانون طوارئ لمنع الإفراج مبكرا عن المدانين بالإرهاب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:41 م

كاريكاتير صحيفة إماراتية.. حمامة السلام غاضبة من خطة ترامب للسلام

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة