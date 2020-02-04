استطلاع: ارتفاع شعبية ترامب إلى أعلى مستوياته منذ توليه الرئاسة

كشف استطلاع حديث للرأي عن ارتفاع معدل الرضا الشعبي عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أعلى مستوياته منذ توليه الرئاسة في عام 2017.

وأشار الاستطلاع، الذي أجراه معهد جالوب الأمريكي للأبحاث الميدانية، ونشر نتائجه اليوم الثلاثاء، إلى أن مستوى رضا الأمريكيين عن أداء ترامب الوظيفي ارتفع إلى 49% ، بزيادة 4 نقاط عن مستواه في الشهر الماضي والذي كان 45%.

من جهة أخرى، بلغ مستوى عدم الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي 50%، وفقًا لهذا الاستطلاع، وهناك 1% أحجموا عن الإدلاء بآرائهم.

وزادت شعبية ترامب بسبب تزايد معدل تأييده بين كل من أنصاره الجمهوريين ومن المستقلين، حيث وصل حجم رضا الناخبين من الحزب الجمهوري 94% بزيادة 6% عن استطلاع سابق أجري أوائل يناير الماضي، كما بلغ هذا المعدل 42% بين المستقلين بزيادة 5% عن مستواه السابق.

كما أظهر الاستطلاع أن 52% من الأمريكيين يؤيدون تبرئة ترامب في محاكمة العزل بمجلس الشيوخ بينما يرى 46% ضرورة إدانته وعزله من منصبه.

وعزت مؤسسة جالوب زيادة شعبية ترامب إلى عوامل أخرى من بينها الضربة العسكرية الأمريكية ضد إيران والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني حيث أعرب 53% عن مساندته لها بينما رفضها 45%.

وصعد حجم الثقة في الاقتصاد الأمريكي وأيد 63% من المشاركين في الاستطلاع أسلوب إدارة ترامب للاقتصاد بزيادة 6% عن استطلاع سابق أجري في نوفمبر الماضي كما يعد أعلى مستوى للثقة عن أي رئيس منذ الرئيس جورج بوش الإبن.