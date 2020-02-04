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اسباب مرض الزهايمر عديدة منها صدمة الرأس

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:00 ص
اسباب مرض الزهايمر عديدة منها صدمة الرأس مرض الزهايمر
كتبت فاطمة خليل

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مرض الزهايمر من الأمراض الشائعة التى تصيب كبار السن بصفة خاصة وأبرز أعراضه فقدان الذاكرة والارتباك، ويزداد سوءًا مع مرور الوقت، وعلى عكس فقدان الذاكرة الطبيعي الذي قد يحدث مع تقدم العمر، يجعل مرض الزهايمر من الصعب على المريض أن يعيش حياة صحية ويسبب مشاكل فى حياته بشكل كبير، نتعرف على اسباب مرض الزهايمر، وفقاً لموقع "Facty".

اسباب مرض الزهايمر 1
مرض الزهايمر 

اسباب مرض الزهايمر
 

اسباب مرض الزهايمر عديدة نتعرف عليها فى السطور التالية

صدمات الرأس
 

صدمة الرأس من أي نوع يمكن أن تؤدي إلى التهاب مزمن وتلف دائم في أنسجة المخ، وفي هذه الظروف، يمكن أن تؤدي إصابات الرأس إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، هذا التطور يرجع إلى أن الخلايا في الدماغ مشغولة بالتعامل مع مشكلات الالتهاب حتى لا تحمي الدماغ من تراكم البروتينات التي تسبب المرض.

 لحماية نفسك من الإصابة، من المهم ارتداء أدوات الوقاية المناسبة في المواقف التي قد تحدث فيها صدمة في الرأس، والتماس العناية الطبية الفورية في حالة حدوث إصابة في الرأس.

متلازمة داون
 

الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون معرضون لخطر متزايد للإصابة بمرض الزهايمر، وفقا للعلماء بسبب كروموسوم 21، حيث يعتقد الباحثون أن هذا الكروموسوم الإضافي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الخرف وتطور مرض الزهايمر مع تقدم العمر.

ضعف الادراك
 

مرض الزهايمر هو الأرجح في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الإدراك الخفيف في وقت مبكر من الحياة، غالبًا ما يتم تشخيص ضعف الإدراك الخفيف لدى الأشخاص مع تقدمهم في السن ، وقد يصاب بمرض الزهايمر لاحقًا.

قد يواجه المرضى الذين يعانون من ضعف الإدراك صعوبة في تذكر المحادثات أو المواعيد الأخيرة أو قد يشعرون بعدم القدرة على اتخاذ قرارات معقدة جيدة وتتطور العديد من حالات الإصابة إلى مرض الزهايمر.

اسباب مرض الزهايمر 2
 مرض الزهايمر 

ضعف صحة القلب
 

أولئك الذين يعانون من ضعف صحة القلب والأوعية الدموية هم أيضا في خطر لتطوير مرض الزهايمر في وقت لاحق في الحياة، حيث أنه لكي يعمل الدماغ بشكل صحيح، فإنه يحتاج إلى دعم كافٍ من قلبك، وإذا كانت لديك مشاكل في القلب والأوعية الدموية أو إذا كان قلبك غير صحي ، فقد لا يحصل دماغك على تدفق الدم والأكسجين الذي يحتاجه للعمل بشكل صحيح.

قلة التعليم أو قلة تحفيز العقل
 

طريقة واحدة للحفاظ على عمل عقلك بشكل صحيح هو استمرار التعلم، وقد ربط الباحثون مستويات التعليم المنخفضة بمرض الزهايمر، كلما تقدمت في العمر، فكر في العثور على طرق ممتعة لتحفيز عقلك مثل: ممارسة الألعاب التعليمية أو القراءة يمكن أن تبقي عقلك نشطًا، مما سيساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

قلة التواصل الاجتماعى
 

وجد الباحثون أن التفاعل مع الأصدقاء والعائلة له فوائد صحية كثيرة، وأحد هذه الفوائد هو انخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

نمط الحياة غير الصحى
 

هل تعلم أن التدخين يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بالإضافة إلى التدخين ، يمكن للعديد من عوامل نمط الحياة الأخرى التأثير على صحتك العقلية في وقت لاحق من الحياة، وتشمل هذه الأكل غير الصحى وعدم ممارسة الرياضة والسمنة، هذه العوامل تؤدي إلى تفاقم الزهايمر.

اسباب مرض الزهايمر 3
اسباب مرض الزهايمر 

قلة النوم

عدم الحصول على قسط كاف من الراحة يمكن أن يسرع من تطور مرض الزهايمر، بالإضافة إلى التغيرات في كيمياء الدماغ، يمكن أن يسهم قلة النوم في التسبب في بعض عوامل الخطر الأخرى - مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

الوراثة

يعد علم الوراثة أحد أكثر الأسباب شيوعًا لمرض الزهايمر، على سبيل المثال، يعتقد الباحثون أن مرض الزهايمر في المراحل المبكرة هو عادة حالة وراثية، ومع ذلك ، حتى لو كان أحد الوالدين أو الأخوة مصابًا بالمرض، فهذا لا يعني أنك ستصاب به بنفسك.

 


اسباب مرض الزهايمر

مرض الزهايمر

اسباب الزهايمر

اعراض الزهايمر

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