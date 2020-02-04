ارتفاع قتلى الفيضانات فى البرازيل إلى 66 شخصا وإجلاء 45.200 من منازلهم

وأشارت القناة إلى أنه تم العثور على جثة طفل فى مدينة بيلو هوريزنتى يبلغ من العمر 10 سنوات والذى كان مفقودا فى شلالات فى إزميرالدس، بولاية مينا جراى،عندما ارتفع منسوب المياه بسبب الأمطار.

Video: Ascienden 66 muertes por fuertes e incesantes lluvias en Brasil https://t.co/pY30sL1u7Z — teleSUR Brasil (@teleSURbrasil) January 30, 2020

وحولت العواصف الشديدة في الأسبوعين الأخيرين عدة شوارع فى بيلو هوريزونتى إلى تيارات جرت السيارات وكل ما وجدوه فى طريقهم ، وأغرقت عشرات المنازل والمبانى التجارية.

ووفقا لوزراة التنمية الإقليمية فى البرازيل، فإن 96 مدينة فى ولاية مينا جراى، ثانى أكبر ولاية من حيث عدد السكان فى البلاد، فى حالة طوارئ، وتنتظر المساعدة من الحكومة.

وأشارت القناة إلى أن وزارة الدفاع المدنى فى ولاية مينا جراى أكدت إجلاء 45 .200 شخص من منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية مع وجود 68 مصابا.

وتقدر السلطات أن الأمطار ستبدأ فى الانخفاض على الرغم من أنها تحذر من خطر حدوث انهيارات أرضية جديدة فى عدة ولايات منها بيلو هوريزونتى وسابارا وريو أسيما وبرومادينهو وكونتاجيم ونوفا ليما و بيتيم و ريبيراو وداس نيفيس وإيبريت.

وشهدت مينا جيراى الأسبوع الماضى أشد هطول للأمطار فى غضون يوم واحد منذ بدء تسجيل البيانات قبل 110 أعوام إذ بلغ منسوب مياه الأمطار 172 مليمترا بين يومى الخميس والجمعة بحسب هيئة الأرصاد الجوية الحكومية (إنميت).

وأظهرت لقطات تلفزيونية منازل منهارة وبيوتا غمرتها المياه بارتفاع مترين فيما يخوض السكان فى طين كثيف بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وكان أول ضحايا هطول الأمطار هذا الأسبوع امرأة وطفلاها، 6 سنوات و6 أشهر، توفيت مدفونة يوم الجمعة بسبب انهيار جليدى دمر المسكن الذى عاشوا فيه فى إيبريت، بالإضافة إلى الفيضانات والانهيارات الأرضية، التى تسببت العواصف فى بيلو هوريزونتى والمنطقة الحضرية فى فيضان النهر وسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء ، وانهيار مبنى قيد الإنشاء وحواجز الطرق.