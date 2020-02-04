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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط صعود القطاعات القيادية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:15 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط صعود القطاعات القيادية صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحا 25.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8138.40 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.89% رابحا 66.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7503.60 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 148.5 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 114 شركة، فيما تراجعت 69 شركة.
 
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.16%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.03%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%.
 
وجاء سهم "الفخارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.96%، ثم ساب للتكافل 4.62%، ثم صناعة الورق بنسبة 4.23%، فيما جاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.98%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 5.86%، ثم سدافكو بنسبة 3.71%. 
 
وفى سياق آخر، أعلنت هيئة السوق المالية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة فالكم للخدمات المالية" على طرح وحدات "صندوق فالكم للذهب" طرحاً عاماً.
 
وقالت الهيئة، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه فى ظل المخاطر المصاحبة، وفى حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
 

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