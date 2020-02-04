اختيار أكاديمية البحث العلمى للمشاركة بإعداد دراسة لمواجهة المجلات المزيفة

كتب محمد صبحى

أعلنت شراكة أكاديميات العلوم الدولية عن تشكيل فريق لإعداد دراسة دولية عن المؤتمرات والمجلات الأكاديمية المستغلة للباحثين، وتم اختيار مرشحة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا رباب رشوان، مدير إدارة النشر العلمى بالأكاديمية للمشاركة فى إعداد الدراسة والتى تهدف إلى فحص الجهود الحالية لمجابهة الناشرين والمؤتمرات والمجلات العلمية المزيفة.

وقال بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، إنه سوف يقوم فريق العمل بوضع توصيات تشمل معايير واضحة عن مقاييس المؤتمرات والمجلات الدولية وبخاصة المجلات مفتوحة المصدر، على أن تكون هذه المقاييس سهلة التطبيق فى المجالات المختلفة وتتميز بالشفافية، ويسهل تبنيها من قبل الناشرين والمنظمين، كماسيقوم فريق العمل أيضاً بتقييم وتقديم مقترحات خاصة بنماذج مراجعة الاقران المستخدمة في تحكيم الأوراق العلمية قبل النشر، وسوف يستغرق إعداد الدراسة ثمانية عشر شهراً.

و أشار الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحسب البيان ، إلي أهمية إجراء مثل هذه الدراسة حيث تمثل المجلات والمؤتمرات المستغلة للباحثين مشكلة كبيرة، ويقع ضحايا لها عدد كبير خاصة من صغار الباحثين قليلى الخبرة فى خضم التسابق بين الباحثين للنشر الدولى ومن أجل تحقيق متطلبات الترقيات.

وأضاف صقر ، أن مشاركة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى فريق إعداد الدراسة تأتى تأكيداً على دور الأكاديمية على المستوى الدولى فى خدمة النشر العلمى الدولى والخبرات المتراكمة لدى الأكاديمية فى هذا المجال.

وذكر رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الأكاديمية تصدر حاليا أكثر من 85 مجلة علمية دولية متخصصة مع أكبر دور النشر فى العالم بالإضافة إلى أكثر من 350 مجلة بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى، وتسعى الأكاديمية حالياً بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة فى إجراء تقييم تمهيداً لتدويل النشر العلمى المصرى والعربى باللغة العربية والتأسيس لمعامل تأثير عربى للنشر العلمى بالتعاون مع بنك المعرفه المصرى، وخاصة فى مجال العلوم الاجتماعية والانسانية ضمن خطة الأكاديمية لزيادة التعاون مع الهيئات الدولية والمشاركة الفعالة في صياغة السياسات الدولية الخاصة بالعلوم.