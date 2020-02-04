سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"اتحاد المستثمرين" : لجنة البنك المركزى انتهت من حل 16 ملف تعثر للمصانع

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:00 ص
"اتحاد المستثمرين" : لجنة البنك المركزى انتهت من حل 16 ملف تعثر للمصانع المهندس صبحي نصر
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس صبحي نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، نجحت حتى الآن في حل مشاكل 16 حالة تعثر من المصانع الكبرى، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التي تتجاوز 10 ملايين جنيه والتي عقد الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضي، وذلك في إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزي لحل أزمة المصنعين المتعثرين.

وقال صبحي نصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن طارق عامر  ،محافظة البنك المركزى ، أعلن هذا العدد خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء الأحد، علما بأن اللجنة تعقد اجتماعات منفردة مع أصحاب المصانع المتعثرة بحضور ممثلي البنك المركزي والبنوك الدائنة ومندوب عن اتحاد المستثمرين، من أجل الوصول إلى حلول جذرية ترضي كافة الأطراف وتحفظ الحقوق المالية للبنوك وتشجع المصانع على الإنتاج مرة أخرى.

وعقد طارق عامر محافظ البنك المركزى، اجتماعا مساء الأحد، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، وهي وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة كافة المشاكل ضمن المرحلة الثانية حالة بحالة، في سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلين عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية.


اتحاد المستثمرين

البنك المركزي

لجنة التعثر

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد المستثمرين يكشف حل أزمة 6 مصانع متعثرة برعاية البنك المركزى

الأحد، 02 فبراير 2020 08:00 ص

اتحاد المستثمرين: أول اجتماع لحل أزمة المصانع المتعثرة مع "المركزى" غداً

السبت، 01 فبراير 2020 07:00 ص

اتحاد المستثمرين: "المركزي" يعد بدراسة لسداد متأخرات الغاز والكهرباء والمياه على المصانع

الأربعاء، 29 يناير 2020 02:00 ص

التفاصيل الكاملة لاجتماع طارق عامر مع ممثلى رؤساء البنوك واتحاد المستثمرين لحل أزمة المصانع المتعثرة.. المركزى يوقف الإجراءات القانونية المتخذة من البنوك ضد المصنعين فورا.. ورفع أسماء المصانع من القوائم السلبية

الإثنين، 27 يناير 2020 04:30 م

اتحاد المستثمرين: محافظ البنك المركزى يقرر وقف الإجراءات القانونية ضد المصنعين المتعثرين

الإثنين، 27 يناير 2020 03:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا لـ414 قتيلا

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا لـ414 قتيلا

الديمقراطيون يطالبون بإدانة ترامب بختام مرافعتهم فى مجلس الشيوخ الأمريكى

الديمقراطيون يطالبون بإدانة ترامب بختام مرافعتهم فى مجلس الشيوخ الأمريكى

أسما شريف منير عن أزمة الشعراوى: فكرت فى الانتحار واتعلمت متكلمش فى الدين

أسما شريف منير عن أزمة الشعراوى: فكرت فى الانتحار واتعلمت متكلمش فى الدين

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة