إسلام أباد (أ ش أ)

أعلنت حكومة إقليم "خيبر باختونخوا" الباكستاني، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ، وسط مخاوف من انتشار فيروس "كورونا" وانتقاله من الصين إلى باكستان، ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن وزارة الإغاثة وإعادة التوطين والتأهيل في إقليم "خيبر باختونخوا" قولها - في بيان اليوم - "إنه تم إعلان حالة الطوارئ وفقا لتوجيهات وزارة الصحة الفيدرالية.. ونظرا لأننا دولة مجاورة للصين، التى ينتشر بها فيروس كورونا وهناك تبادل للسفر بين البلدين، فيجب على الإدارات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن وضع احتياطات السلامة في مكانها الصحيح".

وأضافت الوزارة أنه يجب على الدوائر الحكومية ذات الصلة أن تتخذ جميع التدابير الممكنة للسيطرة على انتشار الفيروس في باكستان، مشددة على أهمية اتخاذ تدابير مبدئية أيضا لاكتشاف الفيروس. يذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا"في شتى أنحاء البلاد.



وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بـ 3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها اليوم /الثلاثاء/ لشاب يبلغ من العمر 39 عاما ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.



وأضافت اللجنة أن 2788 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23214 شخصا بالفيروس، فيما خرج 632 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.

وتابعت الجنة أنه تم تعقب 221015 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 12755 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الاثنين.