وأضافت الوزارة أنه يجب على الدوائر الحكومية ذات الصلة أن تتخذ جميع التدابير الممكنة للسيطرة على انتشار الفيروس في باكستان، مشددة على أهمية اتخاذ تدابير مبدئية أيضا لاكتشاف الفيروس.

يذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).