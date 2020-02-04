إحالة مدير مدرسة ببنها للتحقيق لاتهامه بتجاوزات أخلاقية

القليوبية نيفين طه

قرر عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية استبعاد مدير مدرسة بمدينة بنها لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما نسب إليه من تجاوزات أخلاقية وجنسية وأعمال منافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف فتح الباب لـ"اليوم السابع"، أنه جار التحقيق معه وتم استبعاده لحين الانتهاء من التحقيقات لبيان إدانته من عدمه.

كان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بتورط مدير مدرسة شهيرة ببنها فى محادثات جنسية وتبادل صور فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعى، بجانب تسجيلات صوتية لمكالمات جنسية بينه وبين إحدى السيدات، الأمر الذى أثار حفيظة هيئة المدرسة وأولياء الأمور وطالبوا بالتحقيق فيها واستبعاده من إدارة المدرسة التى شهدت فى عهده أكثر من واقعة تجاوزات واستغلال للمدرسة فى أغراض شخصية لصالح معارف المدير.

وأحال وكيل الوزارة الشكاوى لمدير إدارة بنها التعليمية حيث جرى فتح تحقيق وجمع المعلومات حول الواقعة وتقرر استبعاد المدير وتكليف اخر مكانه للقيام بالعمل لحين انتهاء التحقيقات.

فيما شدد طه عجلان وكيل وزارة التعليم على مواجهة أى تصرفات خارجة عن التقاليد والأعراف التربوية والتعليمية وتطبيق القانون على الجميع داخل المؤسسات التعليمية قائلا: "ليس لدينا ما نخشى منه أو نخفيه لا يوجد أحد فوق المسائلة القانونية.

وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس القليوبية، فى 407 لجان امتحان على مستوى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة، أدى خلالها 95538 طالبًا الامتحانات فى 12 إدارة تعليمية على مستوى القليوبية، وسط إجراءات أمنية مشددة وبتنسيق كامل مع كل المديريات الخدمية وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وبين كل المؤسسات.

وكان قد عقد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اجتماعًا برؤساء لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول، بحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام بالمديرية، وأشرف إدريس مدير إدارة أمن المديرية، وعزة مصطفى مدير التعليم الإعدادى بالمديرية.

وأشار خلال الاجتماع الذى عقد بمدرج مدرسة بنها التجارية المتقدمة، إلى أن الامتحانات من أخطر المهام التعليمية، لذا فإنها تحتاج من المشاركين فيها الحكمة فى إدارة المواقف الخاصة بها مع الدقة والسرية والأمانة المتناهية أثناء تنفيذ هذه المهام وحرصًا على انضباط العمل بلجان سير الامتحانات.

وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم من السماح لأى عضو باللجنة بالقيام بأى عمل إلا بعد التأكد من كونه غير محروم من أعمال الامتحانات أو محال للمحاكمة التأديبية أو لديه موانع باللجنة أو ضمن العاملين بالمدرسة التى بها اللجنة، محذرًا من الغش بكل أشكاله والطرق المؤدية إليه ومنع تعامل الإداريين والعمال المنتدبين باللجنة مع الطلاب ومنع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين أو المراقب الأول أو المراقبين والإداريين والعمال واستثناء رئيس اللجنة فقط.