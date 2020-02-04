إحالة أوراق الشاب المتهم بقتل أمه وشقيقه الأصغر بسبب 500 جنيه بالشرقية للمفتى

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق الشاب المتهم بقتل والدته وشقيقه الأصغر من أجل المال بقرية إكراشى مركز ديرب نجم لفضيلة مفتى الديار المصرية،وحددت المحكمة جلسة 1 من مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي،رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سراج الدين،وحسام محمد المكاوي،وسكرتارية فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير 2018، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، آنذاك، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" أمل أ ع" 46 سنة ربة منزل مقيمة قرية إكراش، مركز ديرب نجم، جثة هامدة أثر إصابتها بتهشم بالجمجمة نتيجة تلقيها 3 ضربات بإإلة حادة بالرأس، ووصول نجلها" عبد الحميد" 9 سنوات طالب بالصف الثالث الابتدائي، للمستشفى العام مصابا بتغيب بدرجة الوعى أثر إصابته بطعنة بالرأس من إلة حادة، وتوفى بعد أيام متأثرا بإصابته.

وانتقل إلى مكان الجريمة، بمنزل المجنى عليهما بقرية إكراش، العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية، والرائد أحمد جلال، رئيس مباحث ديرب نجم بالشرقية، ومعاونه النقيب أحمد الألفي، بإشراف العميد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث المديرية، واللواء محمد والي، مدير مباحث المديريةـ، كما أنتقل كل من النقيب أحمد إبراهيم مفتش الأدلة الجنائية بالشرقية، والخبير ياسر فوزى المنير خبير مسرح الجريمة بالإدلة الجنائية، والخبير السيد إبراهيم ، خبير البصمات، وبمعاينة مسرح الجريمة، تبين عدم وجود أثار عنف عند دخول المسكن، وأن الأبواب والنوافذ لم تتعرض لأى أثار عنف، كما تبين أن المجنى عليها ملقاء على اأرض بغرفة نومها ومصابة بعدة ضربات بالرأس، وأنها كانت تقاوم القاتل، وتم نقلها إلى مستشفى الأحرار جثة هامدة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الذى قاده النقيب أحمد جلال، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إلى أن وراء إرتكاب الحادث نجل المجنى عليها الأكبر" عطية م" 21 سنة ويعمل نجار مسلح، وتبين من خلال فحص أنه يتعاطى المواد المخدرة، أنه صباح الحادث تشاجر مع المجنى عليها لطلب مبلغ مالى 500 جنيه للتنزه مع أصدقاءه وأنه من معتاد شراب المواد المخدرة، فرفضت فقام بالتشاجر معها ثم قتلها.

تم القبض على المتهم، وعرضه على النيابة العامة، قررت بمعرفة جمعة الششتاوى مدير نيابة ديرب نجم، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحام العام لنيابات جنوب الشرقية،إحالته لمحكمة الجنايات.



