سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أول ظهور لتركى آل الشيخ بعد العملية الجراحية فى نيويورك "فيديو"

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:37 م
أول ظهور لتركى آل الشيخ بعد العملية الجراحية فى نيويورك "فيديو" تركى آل الشيخ
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى أول ظهور للمستشار تركى أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بعد العملية الجراحية التى اجراها فى نيويورك لإزالة ورم، توجه بالشكر إلى كل من سأل عنه خلال الفترة الماضية.

وقال تركى آل الشيخ  من خلال الفيديو : "أشكر كل من سأل عني وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان.. أنا بخير وأعود للسعودية خلال أسبوعين.. وحشتوني ومكانكم جميعاً في القلب."

يشار إلى أن المستشار  تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.

ومن ناحية آخرى، كشف "آل الشيخ"، عن كلمات أغنية جديد، للنادى الأهلى، وعلق عليها قائلاً: "أغنية قريبًا"، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
وقال تركى آل الشيخ، إنه أجرى اتصالاً بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وأبدى رغبته في رصد مكافأة خاصة للفريق حال الصعود لدور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا، حيث كتب عبر "فيس بوك": "أجريت اتصالا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السودانى الشقيق يوم السبت، وأبديت رغبتى فى رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم قبل المباراة، وأكد على توافقنا فى هذا الأمر لكن بعد الصعود بأذن الله".
 
وأكد رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه أجرى اتصالا مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، موضحا أنهما تبادلا الأحاديث الودية والاتفاق على لقائه عند عودته من رحلة العلاج، حيث كتب على صفحته الرسمية على فيس بوك: "أجريت اتصالا مهما بالأخ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، تبدلنا فيه الأحاديث الودية واتفقت على لقائه عند عودتى من رحلة العلاج إن شاء الله".

 


المستشار تركى آل الشيخ

عملية جراحية

ورم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة