أوقاف الإسكندرية تجتمع مع مديرى الإدارات لوضع الخطة الدعوية

الإسكندرية أسماء على بدر

عقد الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة بإدارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لقاء قيادات الدعوة بإدارة وسط، بحضور فضيلة مدير الإدارة الشيخ إبراهيم سالم، في ظل متابعة مديرية أوقاف الإسكندرية لسير العمل والخطة الدعوية ومدى تطبيقها ومعالجتها للواقع.

وتناول اللقاء ضوابط العمل والحفاظ عليها والالتزام بها بما يليق وحقل الدعوة، كما تناول اللقاء الخطة الدعوية وكيفية تطبيقها لتصحيح المفاهيم وتجديد الخطاب الديني بالتماس مع الواقع وإصلاح المجتمع ودار الحوار حول أمسيات شهر جمادى الآخرة التي تناولت أسس نجاح الأسرة منذ إعداد الشباب والفتيات للزواج مرورا بأسس اختيار الزوجين والتزاما بالعقد الموثق بشروطه إلى أداب المعاشرة بالمعروف.

وأكد على كيفية إدارة الخلاف الزوجي لأضرار الطلاق وخطورته على الأسرة والمجتمع خاصة الأبناء، ثم تلى ذلك بمناسبة معرض القاهرة الدولي زيارة للدعاة لمكتبة المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية والتي أعلن فيها خصم 25% بمناسبة المعرض والتي تضم كتبا متفردة هدفها تجديد الخطاب الديني، والتي أثنى عليها الدعاة ثناء طيبا ومنها ما يطرح تجديدا تتوق له الأمة.

وكان قد أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، الخطة الدعوية لشهر جمادى الآخرة، تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير إدارة الدعوة بالمديرية، إن الخطة الدعوية لشهر جمادي الآخرة تحت عنوان "الأسرة ودورها في بناء المجتمع وتماسكه وتربية النشء".

وأضاف أن تلتزم كل إدارة بخمس عشرة أمسية أسبوعية في إحدى عشرة إدارة بمجموع 165 أمسية في أربعة أسابيع ليكون مجموعة الأمسيات 660 أمسية مع دورية تغيير المساجد على أن تشمل هذه الأمسيات المناطق الحضرية والريفية.