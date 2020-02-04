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أمن القاهرة يضبط عصابة لبيع المشغولات الذهبية المقلدة بالسيدة زينب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:18 م
أمن القاهرة يضبط عصابة لبيع المشغولات الذهبية المقلدة بالسيدة زينب أمن القاهرة يضبط عصابة لبيع المشغولات الذهبية المقلدة بالسيدة زينب
كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من القبض على أخطر تشكيل تخصص نشاطه الإجرامي في بیع المشغولات الذھبیة المغشوشة والمختومة بأختام منسوب صدورھا لھیئة الموازین والدمغة "مقلدة" في السيدة زينب، وأخطر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة السیدة زینب ، بلاغا "ك.م.ب" 32 سنة، صاحب محل مشغولات ذھبیة مكة المكرمة كائن بشارع خیرت بدائرة القسم، يفيد بتضرره من سیدتان " أدلى بأوصافھما التقریبیة " لقیامھما ببیع 2 دبلة ذھب عیار 21 لھ مقابل مبلغ مالي و تقدیمھما فاتورة شراء لھما، وعقب انصرافھما اكتشف بأنھما مقلدین ومدموغین بأختام مقلدة ومتلاعب بقیمة العیار الخاص بھما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 929 لسنة 2020م جنح القسم

 

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كامیرات المراقبة بمكان الواقعة ، و فحص المترددین على المحل ملك المجني علیه تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "ك م ب" 36 سنة، ربة منزل، ومقیمة بدائرة قسم شرطة الشرابیة، و"ه.ط.ع" 18 سنة، ربة منزل ومقیمة بذات العنوان " نجلة الأولى".

 

وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددھما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھما القوة المرافقة من ضبطھما، وبحوزة الأولي2 دبلة ذھب عیار 18 مقلدتان وبمواجھتھما بالمعلومات وما أسفر عنھ الضبط أیدتاھا ، واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "ج ت س" 48 سنة، صائغ مجوھرات،  ومقیم بدائرة قسم شرطة السلام أول، و"ز س م" 54 سنة، عاطل ومقیم بدائرة قسم شرطة المرج.

 

وباستھدافھما تم ضبطھما حال استقلالھما سیارة ملك المتھم الثالث وعُثر بداخلھا كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وجمیعھا مقلدة ومغشوشة، ومبالغ مالية، و بمواجھتھما بما جاء بأقوال المتھمتان أیداھا ، وأقر الثالث بتكوینه تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطھ الإجرامي في بیع المصوغات الذھبیة المغشوشة والمختومة بأختام منسوب صدورھا لھیئة الموازین والدمغة " مقلدة" بالاشتراك مع باقي المتھمین.

 

وأضافت الأولي بتحصلھا علي المصوغات المقلدة من المتھم الثالث ، والتصرف فیھم بالبیع بالاستعانة بالمتھمة الثانیة لمحلات لمصوغات الذھبیة مقابل مبالغ مالیة، وأقر المتھم الرابع باقتصار دوره علي تأمین الطریق وتحصیل المبالغ المالیة من الأولي والثانیة عقب تصرفھما في المشغولات الذھبیة المقلدة بالبیع.

 

وباستدعاء المجني علیه تعرف على المتھمتان واتھمھما وباقي المتھمین بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي، وتولت النیابة العامة التحقیق تصریف المشغولات الذھبیة.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

السيدة زينب

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

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