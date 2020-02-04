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أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:10 ص
أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور حديقة حيوان الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تشهد حديقة الحيوان بالإسكندرية إقبالاً كبيرًا خلال أجازة نصف العام، ويقبل عليها الجمهور والأسر والعائلات لقضاء يوم ممتع ملىء بالمرح مع الحيوانات والاستمتاع بشمس الشتاء الدافئة فى الأيام المشمسة بعيدًا عن توقيتات النوات الشتوية، وتوفر إدارة حديقة الحيوان بالإسكندرية، مجموعة من المأكولات المحببة لكل حيوان، لتوفير الطاقة اللازمة فى فصل الشتاء، مثل أرز باللبن وبرتقال ولحمة مسلوقة لحماية الدببة من برد الشتاء، واللحوم الطازجة للأسود، الموز والسودانى والخس للقردة والنسانيس.

ويقول عم محمد حارس الدبة شيرين وسامية، إن إدارة الحديقة توفر كامل الرعاية لحيوان الدببة، حيث يتم نظافة الأقفاص والحيوان بشكل دورى، حرصًا على صحتهم وحمايتهم من الأمراض، كما يتم توفير المأكولات المحببة لهم من السمك واللحم المسلوق والأرز باللبن والعسل، والفاكهة مثل البرتقال، العجوة، حيث تعد المأكولات المترفعة السعرات الحرارية والسكريات من الاكلات المحييه للدببة بشكل عام، وأوضح أنه حاليًا يوجد بالحديقة الدبة شرين وسامية فقط بعد وفاة الدب هانى منذ فترة.


فيما يقول عم سيد حارس الدب كريم، إنه أقدم حيوان بالحديقة ويبلغ من العمر 70 عامًا، ويحب الأكلات مرتفعة السكريات مثل العسل واللحمة المسلوقة، وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدب كريم ما زال يتمتع بصحة جيدة، ويتم مراعاة حالته الصحية والكشف عليه باستمرار وتوفير مأكولات محببة لديه لتمده بالطاقة فى فصل الشتاء.

حديقة حيوان الإسكندرية (1)
حديقة حيوان الإسكندرية (1)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (2)
حديقة حيوان الإسكندرية (2)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (3)
حديقة حيوان الإسكندرية (3)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (4)
حديقة حيوان الإسكندرية (4)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (5)
حديقة حيوان الإسكندرية (5)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (6)
حديقة حيوان الإسكندرية (6)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (7)
حديقة حيوان الإسكندرية (7)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (8)
حديقة حيوان الإسكندرية (8)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (9)
حديقة حيوان الإسكندرية (9)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (10)
حديقة حيوان الإسكندرية (10)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (11)
حديقة حيوان الإسكندرية (11)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (12)
حديقة حيوان الإسكندرية (12)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (13)
حديقة حيوان الإسكندرية (13)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (14)
حديقة حيوان الإسكندرية (14)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (15)
حديقة حيوان الإسكندرية (15)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (16)
حديقة حيوان الإسكندرية (16)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (17)
حديقة حيوان الإسكندرية (17)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (18)
حديقة حيوان الإسكندرية (18)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (19)
حديقة حيوان الإسكندرية (19)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (20)
حديقة حيوان الإسكندرية (20)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (21)
حديقة حيوان الإسكندرية (21)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (22)
حديقة حيوان الإسكندرية (22)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (23)
حديقة حيوان الإسكندرية (23)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (24)
حديقة حيوان الإسكندرية (24)

 

حديقة حيوان الإسكندرية (25)
حديقة حيوان الإسكندرية (25)

 


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