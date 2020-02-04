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خالد صلاح
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أسعار النفط ترتفع بفضل آمال تخفيضات إنتاج أوبك+

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:56 ص
أسعار النفط ترتفع بفضل آمال تخفيضات إنتاج أوبك+ النفط
رويترز

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تعافت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لترتفع ما يصل إلى 1% بعد تراجعها فى الجلسة السابقة، فى ظل آمال بأن تخفيضات إنتاج جديدة من أوبك وحلفائها ستعوض أثر أى انخفاض فى الطلب على الوقود ربما ينشأ بفعل تفشى فيروس كورونا فى الصين.

وبحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش، بلغ خام برنت 54.94 دولار للبرميل، مرتفعا 49 سنتا أو نحو 0.9%، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68 سنتا أو 1.3% إلى 50.79 دولار.

وعلى الرغم من المكاسب التى سجلها اليوم، فإن الانخفاض المستمر على مدى الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف بشأن تأثر الاقتصاد العالمى بسبب فيروس كورونا ما زال يضع الأسعار عند مستوى يقل أكثر من 20% عن ذروة العام الجارى التى سجلها الخام فى 8 يناير. وانخفاض الأسعار أمس الاثنين يجعل الخام عند أدنى مستوى فى أكثر من عام.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز أمس الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بمن فى ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون خفض إنتاج الخام بكمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا بسبب تأثر الطلب بفعل فيروس كورونا.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى سى.إم.سى ماركتس إن تنفيذ "خفض بواقع نحو نصف مليون برميل (يوميا) متوقع لكن لا يمكننا أن تسبعد خفضا أكبر إذا تدهور الوضع... هذا التوقع عزز تجارة النفط اليوم".

وعلى الرغم من العودة لتداولات أكثر هدوءا، مما يعكس حركة أسواق مالية أخرى اليوم، حذر جولدمان ساكس من أنه بينما يتوقع أن يستجيب منتجو النفط للوضع عبر خفض الإنتاج، فإن تأثير تفشى فيروس كورونا على الطلب من المرجح أن يحافظ على التقلب مرتفعا فى الأسعار الفورية.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد عن 420 شخصا فى الصين حتى الآن وتسبب فى وفيات بالفلبين وهونج كونج.

 

 


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أسعار النفط

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