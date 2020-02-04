أخبار مصر اليوم.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى، حيث نصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة الحرص على النظافة الشخصية مع الحفاظ على غسيل الأيدى بشكل مستدام وتطهيرها جيدا والبعد عن الزحام والتجمعات والأماكن التى تفتقد للتهوية الجيدة لتلافى أى عدوى محتملة للفيروسات بما فيها فيروس كورونا.

"الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

نصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة الحرص على النظافة الشخصية مع الحفاظ على غسيل الأيدى بشكل مستدام وتطهيرها جيدا والبعد عن الزحام والتجمعات والأماكن التى تفتقد للتهوية الجيدة لتلافى أى عدوى محتملة للفيروسات بما فيها فيروس كورونا.

لماذا اختيرت مطروح مركزا للحجر الصحى لمواجهة كورونا؟

دفع اختيار وزارة الصحة والسكان محافظة مرسى مطروح لتكون مركزا للحجر الصحى لمواجهة فيروس كورونا، الكثيرين، لطرح تساؤل هام وهو: لماذا تم اختيار محافظة مطروح للحجر الصحى لفحص القادمين من ووهان الصينية للكشف عما إذا كانوا مصابين بكورونا فيروس من عدمه؟

وزير خارجية روسيا يكشف: تركيا لم تنفذ التزاماتها الأساسية بشأن إدلب السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تركيا لم تنفذ بعض التزاماتها "الأساسية" حول إدلب، داعيا أنقرة "للالتزام الصارم" بالاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في سوتشي.

شاهد أول صور لتريزيجيه فى معرض الكتاب والزوار يحتشدون أمام مكتب وزيرة الثقافة

احتشد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى ختام دورته الـ 51، بدورته فور وصول اللاعب المصرى العالمى محمود تريزيجيه أمام مكتب وزيرة الثقافة داخل معرض الكتاب، حيث من المقرر عقد ندوته بالمعرض فى غضون الدقائق التالية.

تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. كاف يحرم الهلال السودانى من جماهيره

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عقوبات الهلال السودانى على خلفية مباراة الأهلى يوم السبت الماضى فى أم درمان، بختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل 1-1 وشهدت أعمال شغب من جماهير أصحاب الملعب بالمباراة التى أقيمت فى أم درمان.

زاهى حواس يكشف سر ضرب نادية لطفى لأحد الأشخاص فى الهرم بالحذاء

الفنانة نادية لطفى من أهم فنانات السينما المصرية، وكانت تقف بجانب الصديق ولا تتركه أبدًا، هى أسطورة لن تتكرر على الإطلاق"، بهذه الكلمات بدأ الدكتور والعالم الكبير زاهى حواس حديثة عن الفنانة التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 4 فبراير، عن عمر يناهز 83 بعد أزمة صحية.

شاهد.. حركة السيارات بكورنيش النيل "شبرا – التحرير"

شهد طريق كورنيش النيل، سيولة مرورية للقادم من روض الفرج وحتى كوبرى قصر النيل فى الاتجاهين، وسط تواجد رجال المرور لرفع أى كثافات بالطريق، وظهرت كثافات متحركة فى حركة السير بميدان التحرير، ومنطقة وسط القاهرة، وحركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما شهد كورنيش النيل فى اتجاه السيدة زينب والمعادى كثافات متحركة.

لأول مرة السعودية تعين 60 امرأة فى الدفاع المدنى بمدينة الرياض

كشف مدير عام الدفاع المدني السعودى، الفريق سليمان العمرو، تعين 60 امرأة في المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض كمرحلة أولى وستتوالى في بقية مديريات مناطق المملكة ، وستكتمل هذه المنظومة قريباً، مبينا أن دورهن توعوى في مجال السلامة والوقاية من الحريق وفى مراكز القيادة والسيطرة، إلى جانب أعمال أخرى ستؤول اليهن في المدراس والجامعات النسائية والمشاغل وسيكون للمرأة السعودية دور في الوقوف على هذه المواقع والقيام بالكشف الوقائي وإجراءات ومتطلبات السلامة.

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

استطاع النادى الأهلى أن يربح جولة مهمة فى مشوار دورى أبطال أفريقيا، بالتأهل إلى ربع نهائى البطولة بعد مباراة عصيبة خاضها الفريق الأحمر أمام الهلال السودانى فى ختام دور المجموعات، انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين، ليحجز الأهلى تأشيرة التأهل كثانى مجموعته مع النجم الساحلى التونسى، ولكن المعركة ما زالت مستمرة نحو حلم التتويج بلقب دورى الأبطال بعد غياب سبع سنوات عن الدولاب الأحمر.

سفير السويد يزور "اليوم السابع".. وندوة هامة عن علاقات القاهرة ـ ستوكهولم

أجرى سفير السويد لدى القاهرة يان تيسليف، زيارة إلى "اليوم السابع" برفقة وفد من السفارة ظهر الثلاثاء، لتنظيم ندوة عن العلاقات المصرية ـ السويدية، تضمنت الحديث عن العديد من الملفات الهامة فى الشرق الأوسط.

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

شرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، دلالة الألوان فى نتائج الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، التى تشير إلى أداء الطالب فى كل مادة.

شاهد.. أسراب هائلة من الجراد تضرب عدة مناطق بالسعودية

يواجه السكان فى المملكة العربية السعودية واليمن غزو أسراب ضخمة من الجراد مكونة من حوالي 360 مليار من الجراد ، والتي يمكن أن تسد الشمس في بعض الأحيان، ويتسبب الجراد كبيرالحجم في أضرار تقدر بعشرات الملايين من الدولارات ، مما أدى إلى تدمير شرق إفريقيا في واحدة من أسوأ حالات التفشي منذ عقود.

الأعلى للإعلام: سنتخذ إجراءات ضد المخالفين للبيانات الرسمية بشأن "كورونا"

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، ضرورة التزام جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عند نشر أو بث أى مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس كورونا فى مصر.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 53% فى البحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح فى مدارس البحر الأحمر 53%، كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 67.6%.

رسميًا.. تأجيل مباريات أندية الصين فى دورى أبطال آسيا خوفا من كورونا

قرر الاتحاد الأسيوى لكرة القدم فى اجتماعه الطارئ، الذى عقد اليوم الثلاثاء فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة ممثلون عن ستة اتحادات وطنية مشاركة فى النسخة الحالية من دورى أبطال آسيا عن منطقة الشرق، تأجيل مباريات الأندية الصينية فى الجولات الثلاث الأولى من المسابقة، وكان الاتحاد الأسيوى قرر نهاية يناير الماضى إجراء تعديل مواعيد مباريات الأندية الصينية، بحيث تقام أول ثلاث جولات خارج ملاعبها، لكن بعد ذلك قامت بعض الحكومات ومن بينها أستراليا بوضع قيود جعلت من المستحيل سفر الأندية الصينية لخوض هذه المباريات خوفا من نقل الفيروس إلى أراضيها.

قرصها فعضت لسانه.. القبض على أمريكية قطعت لسان صديقها بأسنانها أثناء تقبيله

جريمة لم تحدث منذ 27 عاما، قامت امرأة من ديترويت، أحد أكبر مدن ولاية ميتشيجان الأمريكية، باقتطاع أكثر من نصف لسان صديقها، بسبب لدغه لها أثناء تقبيلها، وقامت الشرطة الأمريكية، باعتقال يوليت ويدجوورث 52 عامًا، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، ووجدت الضحية ينزف من فمه فاقدا قطعة كبيرة من لسانه، وقالت الصحيفة إن الشرطة تمكنت من استعادة لسان الرجل من غرفة النوم .

إنفوجراف.. وداعا لويزا.. رحلت نادية لطفى صاحبة أجمل ابتسامة

توفيت صباح اليوم الفنانة نادية لطفى، عن عمر يناهز الـ 83 عاما، بعد تاريخ حافل بالأعمال الفنية المهمة، التى تعد علامة بارزة فى تاريخ السينما المصرية والعربية، وهذه معلومات يجب أن تعرفها عنها.