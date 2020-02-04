أخبار المحافظات اليوم.. عامل يقتل زوجته وأولاده ويشنق نفسه

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم، الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

عامل يقتل زوجته وأولاده ويشنق نفسه فى ظروف غامضة بالبحيرة

شهدت قرية على خضر، التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة حادثا مأساويًا، حيث أقدم عامل محارة على قتل أولاده الثلاثة وزوجته بالسم، ثم قام بشنق نفسه. كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية. وبالفحص تبين عثور الأهالى على جثث أسرة كاملة مكونة من أب يدعى "م. ال." 45 سنة عامل وزوجته وأولاده الثلاثة.

وفقا للتحريات الأولية فان الزوج قام بوضع مادة سامة لزوجته وأولاده للتخلص منهم، ثم قام بشنق نفسه فى ظروف غامضة. وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم معاينة مكان الحادث، وجارى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل عامل على يد شقيقه بسبب خلافات بينهما على حدود منزل بالشرقية

لقى عامل، مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه بسبب خلافات بينهما على حدود منزل بناحية عزبة "السعافنة" التابعة لقرية "الإخيوة" بدائرة مركز شرطة الحسينية، بالشرقية، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة محمد جاد، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع "إ م أ" عامل، مقيم بناحية عزبة "السعافنة" التابعة لقرية "الإخيوة" بدائرة مركز شرطة الحسينية، إثر مشاجرة مع شقيقه بسبب خلافات بينهما على حدود منزل بالعزبة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "الحسينية" المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على شاب مشنوقا داخل مسكنه فى ظروف غامضة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، برئاسة العميد عمرو مندور، مأمور المركز، وبرفقته ضباط البحث الجنائي، وتبين العثور على جثة " أيمن ال ق" 25 سنة، مشنوقا داخل المنزل، وبسؤال أفراد الأسرة أقروا بقيامه بالانتحار، فيما انتقلت النيابة العامة للمعاينة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة المستشفى وانتداب الطب الشرعى للتشريح لبيان سبب الوفاة ووجود شبه جنائية حول الحادث، فيما يقوم ضباط البحث الجنائى بسماع أقوال جميع أفراد المنزل وجمع المعلومات الأولية عن المتوفي.

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

تخلصت سيدة من ابن شقيقتها فى القليوبية، بسبب سوء معاملته لها، حيث استدرجته لمنزلها، ودست له المنوم بمشروب، وكتمت أنفاسه بمساعدة زوجها، معترفة بجريمتها أمام رجال المباحث بعد القبض عليها، وقالت الخالة القاتلة: "كنت بعامله مثل أبنائي تماماً، لكنه كان سىء التعامل معنا، وهدد أبنائي عدة مرات، فاقترحت على زوجى الانتقام منه، فاستدرجناه لمنزلنا، ووضعت له منوم بالقهوة ثم قتلناه".

تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة شخص ملقاةٍ بمنطقة بيجام. بالانتقال لمحل البلاغ تبين أن الجثة لأحد الأشخاص عامل بصيدلية، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده، بسؤال والده قرر بسابقة علاج ابنه من تعاطى المواد المخدرة، ولم يعلل سبباً لوفاته وأضاف بعدم وجود هاتفه المحمول .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من خالة المجنى عليه وزوجها ، مقيمان بذات المنطقة.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقررا بسابقة محاولة المجنى عليه تهديد المتهمة الأولى أكثر من مرة وأبنائها، ولدى علم المتهم الثانى طلب من زوجته استدراجه لمسكنهما، وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب "قهوة" له دست به أقراص منومة ، وعقب غيابه عن الوعى قام بكتم أنفاسه فأودى بحياته واستولى على هاتفه المحمول وقام بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس جامعة طنطا: لن نحظر النقاب بالحرم.. و2 من عضوات هيئة التدريس "منتقبات"

قال الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة لن تتخذ قرارا بشأن حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس المنتقبات داخل جامعة طنطا، موضحا أنه لا داعى لاتخاذ قرارات بحظر النقاب، خاصة إن النسبة ضيقة جدا، حيث لا تتعدى عضوين من هيئة التدريس منتقبات، وهذا الأمر لا يستدعى اتخاذ قرار.

وأضاف الدكتور مجدى سبع، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجامعة تتخذ إجراءاتها فى تنظيم دخول أعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعى، مؤكدا أن اى عضو هيئة تدريس منتقبة تكشف عن وجهها لحارس الأمن فى الكليات الوضع مستقر داخل الجامعة، ولا يوجد ما يستدعى اتخاذ هذا القرار.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، اتخذ قرارا رقم "150"، يحظر خلاله ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها خلال إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملى .كما جاء فى القرار فى مادته الثانية بأنه يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهن بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منقبات .

كما جاءت المادة الثالثة فى القرار بأن كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة الأولى والثانية يعرض نفسة للمسألة القانونية، فيما جاء فى مادته الرابعة على كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره .

مبنى كبار علماء الأزهر صرح جديد على أرض شمال سيناء

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، تواصل العمل فى إنشاءات مبنى هيئة كبار العلماء، أحدث الإنشاءات التابعة للأزهر الشريف على أرض شمال سيناء.وأوضح البيان أن الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، ومحمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، تفقدا اليوم الأعمال الإنشائية برفقة المهندس محمد سعد المهندس المسئول عن المبنى .

وأنشى المبنى على التراث المعمارى الحضارى الحديث للأزهر، ويشمل المبنى على عدد 4 أدوار، بالإضافة للبدروم والجراج الخاص بالمبنى وذلك على مساحة 600 متر مسطح، ويحتوى على قاعات تدريبية، بالإضافة إلى استراحة لكبار الزوار، وقاعات اجتماعات ومحاضرات مجهزة على أحدث وسائل التقنية التكنولوجية بالإضافة إلى مكاتب إدارية ومطعم كبير وغرفة انتظار لكبار الزوار.ومن المقرر أن يقدم الموقع خدمات هامة للمعلمين والطلاب فى شتى القطاعات والتخصصات، وهو إضافة جديدة على أرض سيناء، ومقرر الانتهاء من التشطيبات النهائية افتتاح المبنى قريبا.

مصطفى الفقى: خطة ترامب للسلام محاول لتصفية للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الاسكندرية، أن خطة السلام التى طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية، فى القضية الفلسطينية هى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ولكنها محاولة شديدة تلك المرة، مضيفا "أن التاريخ شهد محاولات عديدة فى هذا الشأن، وكلها تهدف الى طمس القضية الفلسطينية"، موضحا أن التحولات التى شهدتها المنطقة مؤخرا، خاصة فيما عرف بالربيع العربى إثر سلبا على القضية الفلسطينية وتحاول إسرائيل الاستفادة بتلك التأثيرات السلبية على المنطقة لطمس القضية الفلسطينية، بعد أن تراجعت إلى رقم 2 أو 3 فى اهتمامات المنطقة.

وقال إن خطة السلام جعلت القدس كاملة لإسرائيل، بالإضافة إلى فوائد أخرى وسط ايجابيات طفيفة ومعرفة الاسرائليين بسلوكيات الفلسطنيين، وطرق الاستجابة فهم درسو ردود الفعل جيدا خلال السنوات الماضية، قائلا:" لا اعتقد أن الأمر سيتم بتلك الصورة المطروحة بها خطة السلام".

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمتة مكتبة الاسكندرية، محاضرة الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية تحت عنوان " ماذا يحاك حاولنا محاولة لفهم المتغيرات"، وذلك ضمن برنامج تدريب الطلبة الفرنكوفون فى الجامعات المصرية بمكتبة الاسكندرية والتى يشارك فيها هذا العام وللمرة الأولى طلاب من جامعة العريش والأزهر.

انطلاق فعاليات الدورة الـ 25 من سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت

انطلقت بمدينة أسوان، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان، ويستمر حتى 22 فبراير الجارى، وتشهد دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، ويشارك هذا العام من الأجانب: هولندا الفنان "تون كال"، ومن المغرب إكرام القباج، وعلى نورى من "العراق".