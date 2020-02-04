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أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-2-2020

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:56 م
أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-2-2020 صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 4-2-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط أحجام تداول متوسطة، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
 

إيقاف تداول 10 شركات

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، بنك قطر الوطنى الأهلى، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه

 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط أحجام تداول متوسطة، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.655 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 133.9 مليون ورقة مالية بقيمة 631.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.6 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.16%، والعرب على 6.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.15%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 11 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 13915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1916 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15988 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1379 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 547 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

خالد بشارة

 

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية، عن عقد مجلس إدارة الشركة، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة، وتم خلاله الموافقة على استبدال ممثل شركة أوراسكوم للتنمية القابضة إيه جى الراحل خالد بشارة من مجلس إدارة الشركة ليصبح عبد الحميد أبو يوسف عضوا بالمجلس، والموافقة على تعيينه عضو منتدب تنفيذى.
 
 
كما وافق المجلس، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، على تعديل صفة أشرف نسيم عضو مجلس الإدارة ليصبح عضو منتدب تنفيذى، مع الإبقاء على كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة بالسجل التجارى للشركة، كما هى بدون تعديل.
 
 
 
 

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