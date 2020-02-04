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أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى طلاب المدارس
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، منها وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى، التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى، وزيرة الصحة تستقبل العائدين من ووهان الصينية بعد خضوعهم للحجر الصحى.

وفيما يلى أهم الأخبار خلال الـ24 ساعة الماضية:

وزير التعليم يوضح معنى الألوان فى تقييمات الامتحان الإلكترونى لثانية ثانوى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

فحص شامل و20 تحليلا وكمامات.. هكذا تتعامل الصحة مع العائدين من الصين

التأمين الصحى الشامل: افتتاح أحدث مركز صحة أسرة بالحى الإماراتى بمحافظة بورسعيد

وزيرة الصحة تستقبل العائدين من ووهان الصينية بعد خضوعهم للحجر الصحى.. صور

وزير النقل: ورش السكة الحديد تتعاون مع الشركات العالمية لتأهيل وتحديث أسطول القطارات

ماذا تفعل لو ظهرت عبارة "برجاء تسجيل الموبايل" على بون صرف الخبز.. التموين توضح

التضامن: دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة اخصائى الخدمة العامة بالإسكندرية

حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس والطبيبات بجامعة عين شمس ومستشفياتها

وزارة الهجرة تناشد المصريين بالخارج توخى الحذر من أعراض فيروس كورونا

وزير القوى العاملة: لدينا قوائم انتظار للتدريب على الوحدات المتنقلة

التعليم العالى: 8 فبراير بدء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات

وزير التعليم العالى يتابع تنفيذ خطة 2020 ويوجه باستكمال المشروعات الخدمية

جامعة حلوان: ندرس حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس بداية الفصل الدراسى الثانى

 


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