5 ندوات للتوعية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه فى مدن المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نظمت اليوم إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية برئاسة الدكتورة هاله علام، حملات للتوعية عن فيروس كورونا المستجد بمدينة السادات وتلا و الشهداء وسرس الليان وبركة السبع، برعاية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وتحت إشراف وكيل المديرية الدكتورة رشا خضر.

و قامت بعقد ندوات للتوعية عن الفيروس وطرق الوقاية بكلا من قصر ثقافة مدينة السادات ومقرات مجالس مدن سرس الليان والشهداء وبركة السبع ومقر الإدارة الطبية بتلا بحضور رؤساء مجالس المدن و مديرى الإدارات الطبية ومسئول الإعلام والتربية السكانية بالمديرية والإدارات الطبية ، ومسئول الطب الوقائى والترصد.

واستهدفت الندوات فئات مختلفة من المجتمع وممثلي قطاعات التربية والتعليم والأزهر والأوقاف والشباب والرياضة ، وتضمنت التعريف بالفيروس وأعراضه وطرق إنتقاله وطرق الوقاية وتعريف الحالات المشتبهة وكيفية التعامل معها بطرق صحية سليمة تحافظ على صحة أفراد الأسرة والمجتمع.

كانت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قد أعلنت عن تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات يومي الأربعاء والخميس الموافق 5 ، 6 من شهر فبراير الحالي بقرية إسطنها بمركز ومدينة الباجور ، وقافلة طبية آخري بقرية زوير التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم يومي الجمعة والسبت الموافق 7 ، 8 من نفس الشهر ، وتضم عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة ، الأطفال ، الرمد ، الجلدية ، الجراحة ، تنظيم الأسرة ، النساء والتوليد ، الأنف والأذن والحنجرة ، الأسنان ) ، بالإضافة إلي عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية .

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من الآمهم ومعانتهم.