وصول ثانى رحلة هندية إلى نيودلهى قادمة من مدينة "ووهان" الصينية

نيودلهى /أ ش أ/

وصلت، الأحد، إلى نيودلهى ثانى رحلة تابعة لشركة طيران "إير إنديا" والتى تقل مواطنين هنودا من مدينة (ووهان) الصينية التى ينتشر بها فيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية، أن الرحلة وصلت إلى مطار نيودلهى وعلى متنها 323 مواطنا هنديا، بالإضافة إلى 7 من مواطنى جزر المالديف.

بدوره، أعرب السفير الهندى لدى الصين فيكرام ميسري، عن شكره لوزارة الخارجية الصينية والسلطات المحلية فى جميع أنحاء إقليم (هوبي) على مساعدتهم فى عملية إجلاء مواطنى بلاده، وكانت الرحلة الأولى القادمة من مدينة (ووهان) الصينية قد وصلت، أمس السبت، إلى الهند، وعلى متنها 324 مواطنا هنديا.

قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، إن إجمالى حالات الوفاة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع يوم الأحد إلى 361، وأضافت أنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة فى إقليم هوبى وحالة واحدة فى بلدية تشونجتشينج، وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 17205.